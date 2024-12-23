Kazancı Holding WEPs'i İmzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kazancı Holding WEPs'i İmzaladı

Kazancı Holding WEPs\'i İmzaladı

Kazancı Holding, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek için WEPs taahhüdünü imzaladı.

23.12.2024 12:17
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Kazancı Holding, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların iş dünyasında güçlenmesine verdiği önem çerçevesinde Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (WEPs) imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kazancı Holding, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliğine olan bağlılığını güçlendirdi. Aksa 2030 Global Stratejisi, kadınların iş gücündeki temsilinin artırılmasını hedefleyen adımları da kapsıyor.

Bu taahhüt, Kazancı Holdingin daha kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelik vizyonunun önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kazancı Holding, bu adımla çalışanlarından paydaşlarına kadar tüm süreçlerde toplumsal cinsiyet eşitliğini önceliklendireceğini ve kadınların güçlenmesine yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Şirketin "Aksa 2030 Global Stratejisi" kapsamında ele alınan bu girişim, kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla yer almasını desteklemenin yanı sıra ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

WEPs taahhüdü, kadınların iş dünyasındaki eşitliğini teşvik eden Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından ortaklaşa geliştirilen bir çerçeve sunuyor.

Kazancı Holding, bu çerçeve doğrultusunda eşitlikçi ve yenilikçi programlar geliştirerek toplumsal fayda yaratmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naci Ağbal, WEPs imzacısı olmanın yalnızca bir taahhüt olmadığını belirterek, "Aynı zamanda iş yapma şeklimizde bir dönüşümü ifade ediyor. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak, liderlik rollerinde daha fazla temsil sağlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm süreçlerimize entegre etmek için daha somut adımlar atacağız. Attığımız imza, hem şirketimizin hem de toplumumuzun sürdürülebilir kalkınması için kritik öneme sahiptir." değerlendirmesini yaptı.???????

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Politika, Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kazancı Holding WEPs'i İmzaladı - Son Dakika

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