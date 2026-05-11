KazanForum 2023 Başlıyor

11.05.2026 17:31
Kazan'da Rusya-İslam ilişkileri masaya yatırılacak, forum 12-17 Mayıs'ta gerçekleşecek.

"Rusya-İslam Dünyası: KazanForum", Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yarın kapılarını açacak.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum"da Rusya ile İslam ülkeleri arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerde yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek forum, 12-17 Mayıs arasında uluslararası kuruluşların, kamu ve finans kurumlarının temsilcilerini, büyükelçilik yetkililerini, siyasetçileri, yatırımcıları ve iş insanlarını bir araya getirecek.

İlki 2009'da düzenlenen KazanForum, Rusya Federasyonu ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin ana platformlarından biri olarak görülüyor.

Forum kapsamında İslami finans, helal endüstrisi, uluslararası işbirliği, yatırım, ticaret, lojistik, kültür, turizm ve medya gibi başlıklarda çeşitli oturumlar ve etkinlikler düzenlenecek.

Forum kapsamında düzenlenen "Kazan Halal Market" uluslararası ticaret fuarının resmi açılışı 13 Mayıs'ta yapılacak. Helal sertifikalı gıda, giyim, aksesuar, kozmetik ve farklı sektörlerden ürünler ziyaretçilerle buluşturulacak.

Forumun öne çıkan etkinliklerinden biri olan "Modest Fashion Day" ise 13 Mayıs'ta Piramida Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek. Etkinlikte Rusya'dan ve farklı ülkelerden tasarımcılar mütevazı moda alanındaki yeni koleksiyonlarını tanıtacak.

Forum kapsamında ayrıca "Russia & Islamic World Cooperation Expo", uluslararası gayrimenkul pazarı etkinlikleri, kültürel programlar, sergiler ve çeşitli iş forumları da gerçekleştirilecek.

Geçen yılki forum 96 ülkeden katılımcıları ağırlamış, iş programına 8 bin 440 kişi katılmıştı. Forum kapsamında 200 etkinlik ve 148 oturum düzenlenmiş, etkinliği 500'den fazla medya mensubu takip etmişti.

Çok sayıda kültürel, ekonomik ve ticari etkinliğe ev sahipliği yapacak KazanForum, 17 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, Finans, Kültür, Medya, Son Dakika

