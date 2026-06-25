Kazarman HES'in Temeli Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazarman HES'in Temeli Atıldı

Kazarman HES\'in Temeli Atıldı
25.06.2026 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazarman Hidroelektrik Santrali'nin temeli, Kırgızistan'da 912 MW kapasiteyle atıldı.

Kırgızistan'ın Celalabad bölgesindeki Toguz-Toro ilçesinde, İhlas Holding iştiraki Orta Asya Yatırım Holding tarafından inşa edilecek 912 megavat (MW) kapasiteli Kazarman Hidroelektrik Santrali'nin (HES) temeli atıldı.

İlçede düzenlenen temel atma törenine, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Kırgızistan Enerji Bakanı Altınbek Rısbekov, yerel yöneticiler ile bölge sakinleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Caparov, törende yaptığı konuşmada, Kazarman HES projesinin, bağımsız Kırgızistan tarihinin en büyük enerji yatırımlarından biri olacağını vurgulayarak, Türk yatırımcılarına teşekkürlerini iletti.

Projenin, Orta Asya Yatırım Holding tarafından hayata geçirileceğini belirten Caparov, "Proje, Ala-Buga, Kara-Bulun-1 ve Kara-Bulun-2 olmak üzere toplam 912 MW kurulu kapasiteye sahip 3 hidroelektrik santralinin inşasını kapsıyor. Yatırım bedeli yaklaşık 3 milyar dolar olan bu santrallerin yıllık ortalama elektrik üretimi 3,75 milyar kilovatsaati (kWh) aşacak." ifadesini kullandı.

Caparov, Kazarman Hidroelektrik Santrali'nin Kırgızistan'ın enerji geleceğini şekillendirecek stratejik bir proje olarak değerlendirildiğini ifade ederek, projenin faaliyete geçtiğinde, ülkenin enerji potansiyelini önemli ölçüde güçlendireceğine, Kırgızistan'ın sürdürülebilir kalkınmasına ve gelecek nesillerin refahına hizmet edeceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Hidroelektrik Santrali, İhlas Holding, Kırgızistan, Orta Asya, Celalabat, Ekonomi, Enerji, Dünya, HES, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kazarman HES'in Temeli Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Eskişehir’de soluk borusuna mama kaçan 2,5 yaşındaki bebek kurtarılamadı Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçan 2,5 yaşındaki bebek kurtarılamadı
Ölülerin kimliğiyle 27 milyon dolarlık vurgun yaptılar Ölülerin kimliğiyle 27 milyon dolarlık vurgun yaptılar
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi

21:35
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
20:52
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması “Evine dön“ sloganlarıyla kesildi
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması "Evine dön" sloganlarıyla kesildi
20:45
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
20:06
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
17:25
Çifte depremle sarsılan Venezuela’da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 22:03:56. #7.12#
SON DAKİKA: Kazarman HES'in Temeli Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.