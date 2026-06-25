Kazarman HES\'in Temeli Atıldı

Kırgızistan'ın Celalabad bölgesindeki Toguz-Toro ilçesinde, İhlas Holding iştiraki Orta Asya Yatırım Holding tarafından inşa edilecek 912 megavat (MW) kapasiteli Kazarman Hidroelektrik Santrali'nin (HES) temeli atıldı.

İlçede düzenlenen temel atma törenine, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Kırgızistan Enerji Bakanı Altınbek Rısbekov, yerel yöneticiler ile bölge sakinleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Caparov, törende yaptığı konuşmada, Kazarman HES projesinin, bağımsız Kırgızistan tarihinin en büyük enerji yatırımlarından biri olacağını vurgulayarak, Türk yatırımcılarına teşekkürlerini iletti.

Projenin, Orta Asya Yatırım Holding tarafından hayata geçirileceğini belirten Caparov, "Proje, Ala-Buga, Kara-Bulun-1 ve Kara-Bulun-2 olmak üzere toplam 912 MW kurulu kapasiteye sahip 3 hidroelektrik santralinin inşasını kapsıyor. Yatırım bedeli yaklaşık 3 milyar dolar olan bu santrallerin yıllık ortalama elektrik üretimi 3,75 milyar kilovatsaati (kWh) aşacak." ifadesini kullandı.

Caparov, Kazarman Hidroelektrik Santrali'nin Kırgızistan'ın enerji geleceğini şekillendirecek stratejik bir proje olarak değerlendirildiğini ifade ederek, projenin faaliyete geçtiğinde, ülkenin enerji potansiyelini önemli ölçüde güçlendireceğine, Kırgızistan'ın sürdürülebilir kalkınmasına ve gelecek nesillerin refahına hizmet edeceğine inandığını kaydetti.