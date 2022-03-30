KDV indirimi turizmcileri sevindirdi - Son Dakika
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KDV indirimi turizmcileri sevindirdi

30.03.2022 00:57
KDV indirimi turizmcileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın açıkladığı restoranlardaki KDV indirimi, Kapadokya Bölgesi'ndeki turizmcileri sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın açıkladığı restoranlardaki KDV indirimi, Kapadokya Bölgesi'ndeki turizmcileri sevindirdi.

Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giden karara göre yemek sektöründe KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. Turizm işletmecisi Mehmet Dinler, alınan kararın yerinde bir karar olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz global tedarik zinciri ve enerji krizi sebebiyle yiyecek ve içeceklerdeki maliyetlerimiz çok arttı. Yeni alınan karara göre 1. sınıf işletmelerde yiyecek ve içeceklerdeki KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Bu karar bir nebze de olsa işletmelerimizi rahatlattı. Hükümetimiz bu konuya duyarlılığını gösterdi. Dileriz konaklamadaki KDV oranı da düşürülerek rahatlamamız ve nefes almamız sağlanır" dedi.

Turizmci İsmail Sucu da, "Cumhurbaşkanımızın almış olduğu karar başarılı bir çalışmadan alınmış bir veri. Cumhurbaşkanımıza turizm sektörüne vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Gerek Cumhurbaşkanlığımızın gerekse Turizm Bakanlığının almış olduğu kararlar doğrultusunda geçtiğimiz kriz döneminde konaklamadan aldığımız KDV yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştü. Şimdiki kararla da yeme içme sektöründeki yüzde 18'lik KDV yüzde 8'e düşürüldü. Bu işletmeler için bir gelir kaynağı olacaktır. Ayrıca otel ekipmanları ve diğer girdilerimizdeki KDV oranının da yüzde 8'e indirilmesi girdi maliyetleri yönüyle de ayrı bir avantaj olacaktır. Özellikle bu günlerde yapılan bu indirim sektöre destek verecektir" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

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cumhurbaşkanı, Mehmet Dinler, Kapadokya, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KDV indirimi turizmcileri sevindirdi - Son Dakika


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