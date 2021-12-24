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Keçiören ÇEM'de Yerli Malı Haftası kutlandı - Son Dakika

Keçiören ÇEM'de Yerli Malı Haftası kutlandı

24.12.2021 10:27
Keçiören ÇEM'de Yerli Malı Haftası kutlandı

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (Yerli Malı Haftası) kapsamında öğretmenler tarafından yerli üründen üretilen gıdalar ve içecekler tüketildi.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (Yerli Malı Haftası) kapsamında öğretmenler tarafından yerli üründen üretilen gıdalar ve içecekler tüketildi.

Yerli ürün kullanıma yönelik farkındalık oluşturulan etkinlikte elma ve ayva tatlısı yapan öğretmenler, minik öğrencilere kuruyemiş ikramında da bulundular. Velilerin de katılım sağladığı etkinlikte öğrenciler tutumlu olmanın ve yerli ürün kullanmanın milli kalkınmaya sağladığı faydalara dikkati çeken şiirler de okudular.

Yerli üretimin ve yerli ürüne talebin topyekün kalkınmada önemli olduğunun altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kendi üreticilerimize, sanayicilerimize ve tüccarlarımıza sahip çıkmalıyız ve onların ürettikleri ürünlerden satın almalıyız. Çin malı alana kadar burada el emeği göz nuru üretim yapan üreticilerimizin ürünlerini almalıyız. Yurt dışına dünyalar kadar paramız gidiyor. Kendi ürettiklerimize talep göstererek ülkemizi daha yüksek kalkınma seviyesine çıkarırız" dedi.

Başkan Altınok, ilçede el emeği göz nuru, gelenekleri yaşatan, unutulmaya yüz tutan ürünlerin satışının yapıldığı 'Üreten Kadınlar Pazarı'nı açarak yerli üretimin teşvik edilmesi adına önemli bir adım atıldığını da kaydetti. - ANKARA

Keçiören ÇEM'de Yerli Malı Haftası kutlandı
Keçiören ÇEM'de Yerli Malı Haftası kutlandı
Keçiören ÇEM'de Yerli Malı Haftası kutlandı
Keçiören ÇEM'de Yerli Malı Haftası kutlandı

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Keçiören Belediyesi, Yerli Malı, Yatırım, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Keçiören ÇEM'de Yerli Malı Haftası kutlandı - Son Dakika Ekonomi


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