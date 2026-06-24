KEİ 34. Yılını Kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KEİ 34. Yılını Kutluyor

24.06.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, ekonomik işbirliği ile bölgedeki istikrarı hedefliyor.

Türkiye'nin liderliğinde, ekonomik işbirliğini zemin alarak Karadeniz havzasında istikrar ve barışa destek olmak amacıyla 25 Haziran 1992'de hayata geçirilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), kuruluşunun 34. yılını kutluyor.

AA muhabiri, KEİ'nin kuruluşu, yürüttüğü faaliyetler ve organizasyon yapısına dair detayları derledi.

Bölge ölçeğinde güçlü bir ekonomik ortaklık modeli sunan KEİ, Türkiye'nin girişimleriyle 25 Haziran 1992'de düzenlenen İstanbul Zirvesi'nde imzalanan bildiri vasıtasıyla resmen faaliyete geçti.

Kurumun 1994'te çalışmalarına başlayan "Daimi Sekretaryası" da İstanbul merkezli olarak hizmet veriyor.

Örgüt çatısı altında Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan, üye devletler olarak faaliyet gösteriyor.

Bünyesindeki 13 üye devletle Karadeniz coğrafyasının "en geniş kapsamlı bölgesel ortaklık mekanizması" niteliğini taşıyan KEİ; bölgedeki huzur, istikrar ve kalkınmayı kalıcı kılmayı, ülkeler arası dostane ve yapıcı komşuluk bağlarını güçlendirmeyi ana vizyonu olarak kabul ediyor.

KEİ üyesi ülkeler sahip oldukları potansiyeli, lojistik yakınlık avantajlarını ve ticari dinamiklerini birleştirerek hem iki taraflı hem de çok ortaklı ekonomik, teknolojik ve toplumsal bağları zenginleştirmeyi; bu yolla Karadeniz'i bir barış ve refah merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Bu vizyonun hayata geçirilmesinde temel araç olarak "ekonomik entegrasyon" modeli benimseniyor.

Kuruluşun dönem başkanlığı yetkisi 6 ayda bir ülkeler arasında devrederken 1 Ocak'ta Gürcistan'ın devraldığı liderlik, 1 Temmuz'da Yunanistan'a geçecek.

KEİ, çok boyutlu sahalarda operasyon yürütüyor

Mekanizmanın en üst düzey karar mercisi konumundaki Dışişleri Bakanları Konseyinin yanı sıra organizasyon şeması içerisinde farklı uzmanlık alanlarına odaklanan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Karadeniz Etütleri Merkezi ve KEİ İş Konseyi gibi yapılar da kuruma bağlı alt organlar şeklinde faaliyetlerini sürdürüyor.

KEİ bünyesinde ticaret, finans, lojistik, enerji, telekomünikasyon, bilim ve inovasyon gibi sektörel başlıklar öncelikli olmak üzere spesifik gündem maddeleriyle ilgilenen pek çok çalışma grubu, yardımcı komite olarak yer alıyor.

Coğrafi sınırlar dahilinde ekonomik entegrasyonu sağlamanın ötesinde, küresel ekosisteme de entegre bir işleyiş felsefesine sahip olan KEİ'nin yaptığı organizasyonlara, üye olmayan farklı devletler ve uluslararası yapılar da katılıyor.

KEİ Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu, Antalya Diplomasi Forumu 2026'da (ADF) AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi" çağrısında bulunarak bu zor duruma rağmen Kuruluşun faaliyetlerini sürdürmeye devam etmeye çalıştığını ve bazı önemli kararlar aldığını belirtmişti.

Comanescu, bölgedeki ekonomik işbirliği için umutları koruma anlamında bazı ilerlemeler kaydedildiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Diplomasi, Ekonomi, Finans, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KEİ 34. Yılını Kutluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Kadir İnanır’ın da ablasıydı Soner Arıca’nın annesi hayatını kaybetti Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti
Lamiya’nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı
Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti Şikayetini ölen babasına anlattı Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti! Şikayetini ölen babasına anlattı
Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi
Annesini gizlice gömmüştü Sosyetik ailede ipler gerildi Annesini gizlice gömmüştü! Sosyetik ailede ipler gerildi

11:26
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
11:18
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek TFF, FIFA’ya şikayet etti anında yanıt geldi
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi
11:12
Ankara’daki operasyondan yeni detay Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
10:55
Alper Yeğin’in Erdoğan Bayraktar’ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
10:01
Fransa’da tarihin en sıcak günü 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 11:58:11. #7.12#
SON DAKİKA: KEİ 34. Yılını Kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.