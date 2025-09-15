Kelkit Şeker Fasulyesi Hasadı Başladı - Son Dakika
Ekonomi

Kelkit Şeker Fasulyesi Hasadı Başladı

Kelkit Şeker Fasulyesi Hasadı Başladı
15.09.2025 09:18
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde coğrafi işaretli şeker fasulyesinin hasadı yapılıyor.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi ve civarında yetişen coğrafi işaretli şeker fasulyesinin hasadı başlarken, hasat edilen ürünler eleme tesisinde paketlenerek satışa ve tüketime hazır hale getiriliyor.

Kelkit ilçesinde Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2020 yılında coğrafi işaret alan Kelkit şeker fasulyesinin hasadı devam ediyor. Uzun bir yolculuğun ardından hasat edilmeye hazır hale gelen ve Kelkit ilçesinde üreticiler için önemli bir gelir kaynağı olan şeker fasulyesi tadı ve kalitesiyle yoğun olarak tercih ediliyor.

2025 yılı itibariyle 10 bin dönümlük arazide Kelkit şeker fasulyesi ekimi yapıldığını aktaran Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği Başkanı Gökhan Durmuş hava sıcaklıklarında yaşanan dengesizlikler nedeniyle rekoltede azalmalar olmasına karşın yaklaşık bin 500 tonluk ürün elde etmeyi hedeflediklerini ve verimden memnun olduklarını dile getirdi. Hasadın ardından kurumaya bırakılan ürünler Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliğine ait tesislerde gerçekleştirilen eleme ve ayıklama işlemlerinin ardın paketlenerek hem satışa hem de tüketime hazır hale getiriliyor.

"Sadak Sulama Barajı'nın faaliyete geçmesiyle ekim alanları daha da arttı"

Bölgede ekilen alan sayısının günden güne arttığını ifade eden Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği Başkanı Gökhan Durmuş, "2025 yılı itibariyle ekim alanımız 10 bin dönüme kadar ulaştı. Geçtiğimiz yıl 6 bin dönümdü çıtayı baya yükselttik. Ekim alanlarının artmasındaki en büyük etkenlerinden biri Sadak Sulama Barajı. Bir diğer husus ise tamamen makineleşmeye geçmemiz. Hasadımızı yaptıktan sonra diğer işlemleri de makinelerle yaparak işlemi hızlandırıyoruz. 1 işçi yeterli oluyor tüm bunları yaparken. Hasat ettiğimiz fasulyeleri de birliğimize ait ayıklama ve paketleme tesisimizde hazırlanıp Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek. Malum mevsimle alakalı sorunlar yaşadık hava sıcaklıklarında yaşanan dengesizlikler nedeniyle bitkinin gelişimi biraz yavaş oldu. Çiftçi bu noktada biraz zorlandı. Bazı bölgelerde fasulyeler iyi durumda bazı yerlerde hiç olmadı bile. Bu tabi biraz bakımla da alakalı. Hasadı bitirdikten sonra ne çıkacağını göreceğiz. Beklentimiz bin 500 ton civarında. Kelkit fasulyesinin lezzeti çok önemli toprak, hava ve su bunda çok etkili. Kelkit Doğu Anadolu ve Karadeniz arasında kalan bir bölgede olduğu için iklimden de etkileniyor. Geceleri terleme yapmadığı için de büyümeye devam ediyor. Bu da kabuğunun daha ince olmasına ve daha hızlı pişmesine neden oluyor zaten lezzeti de buradan geliyor. 27 proteine sahip, demir ve çinko oranları yüksek araması ise çok güzel" dedi.

"Hava şartları etkilemesine rağmen verimden memnunuz"

Kelkit ilçesinde kuru fasulye üreticiliği yapan Bülent Karaca, "Ben Kelkit ilçesinde fasulye üreticiliği yapıyorum hasadımız başladı. Sağ olsun başkanımız bize bu noktada her türlü desteği sağlıyor. 2 gün öncesine kadar kadınlar çalışıyordu burada onlar havlu attılar Gökhan bey makinelerle gelip imdadımıza yetişti. Hava şartları bizi etkiledi, kimi yerler iyi kimi yerler kötü ama beklentimiz iyi olacağı yönünde. Verdiğimiz emeğin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Kelkit, Tarım, Son Dakika

