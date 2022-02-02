Üye Girişi
Kemer Belediyesi işçisine yüzde 45'e yakın zam - Son Dakika

Kemer Belediyesi işçisine yüzde 45'e yakın zam

02.02.2022 11:29
Kemer Belediyesi işçisine yüzde 45'e yakın zam

Türkiye Belediye İş Sendikası ile Kemer Belediyesi arasında kadrolu işçileri kapsayan sözleşme yenilendi.

Türkiye Belediye İş Sendikası ile Kemer Belediyesi arasında kadrolu işçileri kapsayan sözleşme yenilendi. Sözleşme kapsamında belediye işçilerine yüzde 45'e yakın zam yapılacağını belirten Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Gelir gider tablomuzu göz önünde bulundurarak en iyi zam oranını işçi kardeşlerimize verdik" dedi.

İmza törenine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Türkiye Belediye İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Belediye Mali Hizmetler Müdür Vekili Cemal Şahin, Belediye İnsan Kaynakları Müdür Vekili Erdoğan Okay, belediye ve sendika üyeleri katıldı. Toplam 138 kadrolu belediye işçisini kapsayan sözleşme ile işçilerin, ek ödemelerle birlikte yaklaşık yüzde 35-45 oranında artış alacağı belirtildi.

"Belediyenin bütçesi belli"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, Belediye İş Sendikası ile yaptıkları görüşmelerden sonra ortak bir paydada buluştuklarını ve anlaştıklarını söyledi. Yeni verilen haklarla yaklaşık yüzde 45'e yakın bir artış olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Topaloğlu, "Sendika temsilcileri ile bir araya geldik. Sonuçta belediyemizin bütçesi belli. Gelir gider tablomuzu göz önünde bulundurarak en iyi zam oranını işçi kardeşlerimize verdik. Arkadaşlar çok itiraz etmedi biz de fazla yüklenmedik. İşçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kemer Belediyesi Mali Hizmetler Müdür vekili Cemal Şahin ise belediyedeki 138 kadrolu işçiyi kapsayan sözleşmeyi belediyenin mali durumu, gelir ve gider tablosu ile yapılacak olan yatırımlar göz önünde bulundurarak imzaladıklarını söyledi. Yapılan sözleşmeyle önceki yıla nazaran ek ödemeler ile birlikte yaklaşık yüzde 45'e yakın maaş artımı olduğunu ifade eden Şahin, yapılan zam sonrası işçilerin memnun kalacağını düşündüğünü kaydetti. - ANTALYA

Kemer Belediyesi işçisine yüzde 45'e yakın zam
Kemer Belediyesi işçisine yüzde 45'e yakın zam

YORUMLAR
500

Belediye İş Sendikası, Kemer Belediyesi, Türkiye, Kemer, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kemer Belediyesi işçisine yüzde 45'e yakın zam - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:25 Ünlü oyuncu Uğur Aslan, sete ziyarete gelen büyük kızıyla fotoğraf paylaştı
11:22 İngiltere'de saatte 150 kilometre esen rüzgar uçağı savurdu! Pilotun son hamlesi hayat kurtardı
11:17 Ece Erken eşi için yapacağı mevlidi planladı! Hz. Yuşa Tepesi'nde olacak
11:10 Masumlar Apartmanı'nda neler oldu? Naci tekrar hastaneye mi yatacak?
10:56 TikTok videosu çeken kadın, 2 çocuğunun velayetini kaybetti
10:50 2 Şubat Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,43'ten işlem görüyor
10:47 Dürüst hırsız kendi evi gibi kullandı! Ev sahipleri gelince özür dileyip ödeme yaptı
10:46 Evinin balkonundan asker uğurlamasına dansla katıldı! İşte o video
10:44 Kentsel dönüşüm için vatandaşa yapılan kredi desteği 2 kat arttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı
10:42 Katiline "Ölmeden son bir defa öpeyim" diye yalvarmış! Şebnem Şirin, boğazı kesilerek öldürülmüştü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 11:35:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kemer Belediyesi işçisine yüzde 45'e yakın zam - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement