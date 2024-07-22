Kemer Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Kemer Belediyesi Temmuz ayı olağanüstü meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında toplandı.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı öncesi Başkan Necati Topaloğlu Kemer gündemi ile ilgili meclisi bilgilendirdi.

Başkan Topaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın tekne kazasında yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Çok talihsiz bir kaza sonucu ATSO Başkanı Ali Bahar'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve ATSO ailesine baş sağlığı diliyorum. Son olarak kendisiyle Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) yemeğinde yan yana oturmuştuk ve sohbet etmiştik. Kemer ve turizmi için neler yapabiliriz diye uzun uzun konuşmuştuk. Karşılıklı ziyaretler gerçekleştirecektik ama olmadı. Çalışkan, dürüst ve iş bitirici bir arkadaşımızdı" dedi.

"Seçimde verdiğimiz sözü tuttuk"

Seçimler öncesinde verdiği sözleri tek tek yerine getirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Topaloğlu, "Seçimler öncesinde Kemer'e sinema salonu kazandıracağız demiştik. Sinemamız açıldı ve filmler gösterime girdi. Aslında Cuma günü protokol üyeleriyle Atatürk 1 filmini izleyecektik ve açılışını yapacaktık ancak ATSO Başkanı Ali Bahar'ın vefatı nedeniyle tarihi erteledik. Çarşamba günü 20.30'da protokol üyelerimizle Atatürk 1 filmini izleyeceğiz. Çocuklarımız için de filmlerimiz şu anda gösterimde. Halkımızın rağbeti iyi. Sinemamız Kemer'imize hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Topaloğlu, 34 kadrolu işçinin Kemer Belediyesi'nden emekli olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Bu arkadaşlarımızla daha önce toplantı yaptık. Bütçemizin durumunu anlattık. Arkadaşlarımız da anlayışla karşıladı. Emekli oldukları hafta içinde ikramiyelerinin yarısını yatırdık. Diğer yarısını da 2 ay içerisinde hesaplarına yatırmış olacağız. Kendileri de bu durumu kabul etti. Emekli olan arkadaşlarımıza verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum."

Muharrem ayı dolayısıyla tüm Kemer halkının Muharrem ayını tebrik ettiğine değinen Başkan Topaloğlu, "Muharrem ayı bereketin, sevgi, saygı ve hoşgörünün olduğu aydır. Bugün merkezdeki pazar yerinde aşuremizi dağıttık. Allah herkesin yaptığı yardımları kabul etsin" dedi.

2024 yılı Gelir Tarifesi'nin yeniden görüşülmesi konusu ise oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

2024 Yılı Gelir Tarifesi'nin Madde-9 kreş ücretinin yeniden değerlendirilmesi hususu 02.07.2024 tarih ve 48 sayılı meclis kararıyla görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmişti. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından verilen 16.07.2024 tarih ve 2024/4 numaralı rapor oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda yeni faaliyete geçen sinemanın Kemer Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Sosyal ve İktisadi İşletmesi tarafından işletilmesi ve ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. - ANTALYA