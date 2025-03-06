Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki fırınlarda denetimler gerçekleştirdi.
Ramazan ayının gelmesiyle denetimlerine hız veren Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetim ekipleri, ilçe genelinde yer alan fırınlarda gramaj, hijyen kuralları, fiyat listesi kontrolü gerçekleştiriyor. - ANTALYA
Son Dakika › Ekonomi › Kemer'de Fırın Denetimleri Hız Kazandı - Son Dakika
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