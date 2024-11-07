Kemer, WTM Londra Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kemer, WTM Londra Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

Kemer, WTM Londra Turizm Fuarı\'nda Tanıtıldı

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, WTM Londra Turizm Fuarı'nda ilçenin tanıtımını yaparak İngiltere pazarında Kemer'in popülaritesinin arttığını ifade etti.

07.11.2024 17:01  Güncelleme: 17:03
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Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, dünyanın en önemli turizm fuarı olarak gösterilen WTM Londra Turizm Fuarı'nda ikili görüşmeler yaparak, ilçenin tanıtımını yaptı.

Londra Turizm Fuarı'nda Kemer'in pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapan Belediye Başkan Yardımcısı Gül, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Akka Otelleri Genel Koordinatörü Aşkın Kahraman, Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve diğer turizmcilerle bir araya geldi. Fuar alanındaki turizm acenteleri ile birebir görüşmeler de gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Gül, fuar alanındaki temaslardan elde edilen verilerin oldukça umut verici olduğunu aktardı.

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) standında Kemer'in tanıtım faaliyetlerini yapan Gül, "Kemer'in uluslararası arenalarda popülaritesi daha çok artıyor. Londra fuarında Kemer'imize büyük bir ilgi var. İngiltere pazarına yönelik yaptığımız tanıtım faaliyetlerinden sonra Kemer'imizi daha fazla tercih etmeye başladılar. Özellikle daha önce Ege Bölgesi'ni tercih eden İngiliz misafirlerin yönelimi de Antalya olmaya başladı. İngiliz pazarında artık Kemer de söz sahibi" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kemer, WTM Londra Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı - Son Dakika

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