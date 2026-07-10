Kenya, Lamu'da Rafineri Kuracak

ADDİS Kenya, ülkenin kıyı kenti Lamu'da kurulması planlanan petrol rafinerisiyle Doğu Afrika'da rafine akaryakıt tedarik merkezi olmayı hedefliyor.

Kenya basınındaki haberlere göre, Devlet Başkanı William Ruto, genç istihdamı desteklemeye yönelik düzenlenen etkinlikte, Lamu'da kurulması planlanan petrol rafinerisine ilişkin açıklama yaptı.

Ruto, Lamu'da petrol rafinesi kumayı hedeflediklerini ve bu adımla Doğu Afrika'nın rafine akaryakıt tedarik merkezi olmayı hedeflediklerini belirtti.

Nijeryalı iş insanı Aliko Dangote ile projeyi görüştüğünü aktaran Ruto, rafinerinin Kenya'nın yanı sıra Etiyopya, Güney Sudan, Uganda, Tanzanya, Ruanda, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne de petrol ürünü sağlayacağını söyledi.

Projenin bölgesel bir yatırım olduğunu vurgulayan Ruto, rafinerinin inşaat ve işletme süreçlerinde 60 bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti.

Lamu'da kurulması planlanan rafinerinin, günde 700 bin varil işleme kapasitesine sahip olması öngörülüyor.

Projenin hayata geçmesi halinde Doğu Afrika ülkelerinin, ithal rafine akaryakıta bağımlılığının azaltılması ve Kenya'nın bölgesel enerji tedarikindeki rolünün güçlenmesi hedefleniyor.