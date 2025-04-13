Kepez'de Kariyer ve İstihdam Günleri Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Kepez'de Kariyer ve İstihdam Günleri Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Kepez\'de Kariyer ve İstihdam Günleri Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Kepez Belediyesi'nin düzenlediği 'Kariyer ve İstihdam Günleri' etkinliği, 10 bine yakın kişi tarafından ziyaret edilirken, yüzlerce iş arayan ve staj yapmak isteyen, 60'tan fazla firma ile bir araya geldi. Etkinlikte çeşitli söyleşiler ve atölyelerle katılımcılara iş hayatında önemli bilgiler aktarıldı.

13.04.2025 12:43  Güncelleme: 12:49
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Kepez Belediyesi'nin 9-10 Nisan tarihlerinde Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Kariyer ve İstihdam Günleri" etkinliğini, 10 bine yakın kişi ziyaret etti. İş arayan ve staj yapmak isteyen yüzlerce kişi ise, alanında lider 60'tan fazla firmayla buluştu.

İş arayan ve staj yapmak isteyenler, Kepez'in, "Kariyer ve İstihdam Günleri"nde bir araya geldi. Kepez Belediyesi'nin 9-10 Nisan tarihlerinde Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlediği etkinlik, iş arayan ve staj yapmak isteyenlere iş kapılarını araladı. Türkiye'nin önde gelen firmalarına da aradıkları elemanlara kolayca ulaşabilme imkanı sundu. Katılımcılar, firmalarla birebir görüşme fırsatı bularak özgeçmişlerini iletti, firmaların hangi kriterlerde eleman aradıkları konusunda bilgi aldı. Firmalar ise faaliyet alanlarını ve sundukları kariyer imkanlarını paylaşarak, katılımcılara rehberlik etti. Kepez Belediyesi'nin iki gün süren "Kariyer ve İstihdam Günleri" etkinliği yaklaşık 10 bin kişi tarafından ziyaret edildi. İş arayan ve staj yapmak isteyen yüzlerce kişi ise alanında öncü 60'tan fazla firmayla buluşma fırsatı yakaladı.

Kariyer ve İstihdam Günleri, iki gün boyunca birbirinden değerli isimleri de ağırladı. Katılımcılar, söyleşilerle kariyer yolculuklarında önemli bilgiler edinme fırsatı yakaladı.

Antalya Bilim Üniversitesi öğretim üyesi, yazar ve bilim insanı Dr. Murat Kaplan, "Mülakat ve Profesyonel Ortamlarda Altyazılarıyla İnsanı Okumak" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Sihay, "Yapay Zekanın Video ve Grafik Alanındaki Kullanımı"nı ve 2. Dünya Savaşı'ndan günümüze yapay zekanın evrimini anlattı. Ela Excellence Resort Otel İnsan Kaynakları Genel Koordinatörü ve Eğitimcisi Özgür Keskin, Kepez'in Kariyer ve istihdam Günleri'nde "Bizim Hikayemizde Sende Varsın" diyerek katılımcılara liderlik ve başarı üzerine önemli tüyolar verdi. Sosyal Medya ve Dijital pazarlama uzmanı Gülin Ofluoğlu, katılımcılara sosyal medya ve dijital pazarlamanın gücünü anlattı. Design Thinking Turkey & Piksel Akademi Kurucusu, Tasarımcı, Eğitmen Emrah Kozan " Geleceğini Tasarla" diyerek, gençlere yol gösterdi. Kepez Kent Tiyatrosu Koordinatörü Gökhan Avkıran ve Mimar Sinan Akademi Müzik Koordinatörü Engin Beslek, "Sanatın İçinde Kariyer Planlaması" hakkında kıymetli bilgiler verdi.

Kepez Belediyesi'nin çatısı altında hizmet veren Mimar Sinan Akademi Dans Topluluğu, Mimar Sinan Akademi Orkestrası'nın canlı performans gösterileri de etkinliğe renk kattı. Seminerlerin yanında birbirinden özel atölye çalışmaları da katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Antalya Bilim Merkezi eğitmenleri tarafından "Yapay Zeka Araçlarıyla CV Oluşturma" ve "Dijital Sanat ve 3D Modelleme" gibi atölyeler katılımcılarla buluştu. Atölye çalışmaları kapsamında; Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Psikologu Kübra Kırman, "İş Hayatında ve İş Bulma Sürecinde Stres Yönetimini anlattı. Antalya Bilim Merkezi eğitmenleri tarafından sunulan "Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Deneyimi" atölyesi yoğun ilgi gördü. Kepez Belediyesi iş güvenliği uzmanı Yavuz Ekiz ve Kepez Belediyesi Avukatı Vural Murathan Köpür, iş güvenliği ve iş kanunları hakkında önemli bilgileri katılımcılarla paylaştı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kepez'de Kariyer ve İstihdam Günleri Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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