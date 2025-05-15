Kerevitaş SAFER Projesi'nde İlk Fazı Tamamladı

Kerevitaş, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK'in işbirliğiyle yürütülen verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı proje Avrupa Bölgesinde Akıllı Tarım Alanları'nda (SAFER) ilk fazı başarıyla tamamladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dondurulmuş gıda ve margarin pazarında faaliyet gösteren Kerevitaş, bilimsel araştırmalarla desteklenen SAFER projesinde ilk fazı geride bıraktı.

Avrupa Birliği ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirilen proje, yapay zeka desteğiyle üretim sürecini tarlada takip etme imkanı sunarken, ürün kalitesini hasat öncesi izleyebilmeyi sağlıyor. Sürdürülebilir tarım alanında öncü uygulamalar arasında gösterilen projeyle, tarımda teknoloji tabanlı verimlilik artışı ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik somut çıktılara ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında, Kerevitaş, Türkiye ve dünya genelinde en çok tüketilen sebzelerden patatesin üretim süreçlerinde yüzde 17'lik verim artışı, ürün kalitesinde yüzde 25'lik iyileşme, su tüketiminde ise yüzde 40 tasarruf sağladı. Ürün verimliliğinin yanı sıra toprak kullanımı ve hasat etkinliği gibi tarımsal sürdürülebilirlik kriterlerine de olumlu katkı sağlayan şirket, üreticiden tüketiciye kadar tüm ekosisteme yayılan toplumsal ve çevresel bir değer zincirine etki etti.

Sektör profesyonelleri bir araya geldi

Projenin ilk fazının tamamlanması nedeniyle Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü'nde gerçekleştirilen kapanış toplantısında, SAFER projesinin sonuçları ve Kerevitaş'ın sürdürülebilirlik vizyonu paylaşıldı.

Proje iş ortaklarının yanı sıra üniversitelerden araştırmacılar, teknoloji şirketlerinin temsilcileri, girişimcilik ekosisteminden paydaşlar ve AR-GE uzmanlarından oluşan yaklaşık 60 sektör profesyonelinin katıldığı toplantıda, tarımda dönüşüm rotası masaya yatırıldı.

Kerevitaş'ın sürdürülebilir tarım alanındaki kararlılığı ve sektördeki dönüştürücü rolünün vurgulandığı buluşmada, SAFER Projesi'nin, gıda ve tarım sektöründe yeni nesil projelere ilham verebileceğine ve sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaşmasına yardımcı olabileceğine değinildi.