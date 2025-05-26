KİB Firmaları Sial China Fuarı\'nda

Karadeniz İhracatçı Birlikleri'ne (KİB) üye firmalar 19-21 Mayıs tarihleri arasında Çin'de gerçekleştirilen "Sial China Fuarı" fuarına katıldı.

KİB'den yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) Proje Desteği" kapsamında KİB tarafından yürütülmekte projenin tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, proje paydaşı 8 firmanın, Şanghay'da gerçekleştirilen "Sial China Fuarı"na katıldığı ve yeni ihracat bağlantıları oluşturmaya çalıştıkları ifade edildi.

Çin'in geniş tüketici pazarına ulaşmak istendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Türkiye'den, Çin'e ihraç edilen gıda ürünleri arasında listenin ilk sırasında yer alan fındık, ülkede adeta Türk tarım ürünlerinin de bayrak taşıyıcısı konumunda bulunmakta. Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon gibi geniş bir coğrafyada yerleşik olan söz konusu ihracatçı firmalar, Şanghay'daki fuarda sadece Karadeniz bölgesinin medarıiftiharı olan fındığa ilişkin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmekle kalmadı, dünyanın en gelişmiş fındık işleme tesislerine sahip olan Türk fındık sanayisini de Çin'de en iyi şekilde temsil etti."