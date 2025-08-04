Kibar Holding 2030 Hedeflerini Yayınladı

Kibar Holding, 2030 sürdürülebilirlik hedeflerini belirlediği 12. sürdürülebilirlik raporunu yayınladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, büyüme stratejisinin merkezinde konumlandırdığı sürdürülebilirlik anlayışını tüm süreçlerine entegre eden Kibar Topluluğu, ekonomik, sosyal ve çevresel performansını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırladığı sürdürülebilirlik raporlarının 12'ncisini yayınladı.

Sürdürülebilir gelecek için yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya odaklanan topluluk, Antalya'da 48 MW kurulu gücündeki Manavgat Hidroelektrik Santrali'nden sonra Karaman'da 10 megavatlık güneş enerjisi santralini portföyüne ekledi.

Topluluğun enerji yoğun şirketlerinden Assan Alüminyum, elektrik tüketimi kaynaklı Kapsam 2 emisyonlarını 2021'den itibaren nötrledi. Şirket, Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) Türkiye'den katılan ilk şirket olarak "CDP İklim Değişikliği Skoru"nu metal sektörü ortalamasının üzerinde gerçekleştirerek iki sene üst üste "B" skoru elde etti.

Raporda, biyoçeşitliliği koruma stratejisi çerçevesinde Assan Alüminyum'un Kocaeli Üniversitesi ile yaptığı işbirliği kapsamında nesli tükenmekte olan "Mavi Yıldız", "Kum Zambağı" ve "Riva Sığırkuyruğu" bitkilerinin ardından "Kilyos Düğmesi" bitkisinin çoğaltılmasının sağlandığı belirtildi.

Atıkların geri kazanım oranı da yüzde 99,3'e yükseldi

Rapora göre, Kibar Topluluğu 2024'te kullanılan hammaddenin yüzde 34,5'ini geri kazandırdı. Atıkların geri kazanım oranı yüzde 99,3'e ulaşırken, geri dönüştürülen hammadde miktarı son beş yılda yüzde 26 arttı. Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Atık Su Geri Kazanım Tesisi ile yılda 550 bin metreküp suyun yeniden kullanımı sağlandı.

Kibar Gönüllüleri platformuyla altı yılı aşkın süredir eğitim ve çocuk odaklı projeler yürüten topluluk, bugüne kadar 650 gönüllünün katkısıyla 9 bin 500 çocuğa ulaştı.

Kibar Holding'in Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı (K-STAR) kapsamında 2024'te 868 çevre sözleşmesi imzalanırken, yerli ve yabancı 8 binden fazla tedarikçi ve müşteri sürdürülebilirlik ekosistemine dahil edildi.

"Eşit Ücret Sertifikası"nı alan ilk Türk holding

Topluluk, toplumsal cinsiyet eşitliğini sürdürülebilirlik öncelikleri arasında konumlandırdı. 2024'te kadın çalışan sayısı, 2016'ya kıyasla yüzde 91,8 artarken, kadın saha çalışanı sayısı 2,6 katına, kadın ofis çalışanı sayısı ise yüzde 70,6 yükseldi.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan Kibar Holding, kadın üst düzey yönetici oranını 2016'ya göre yüzde 32,4 artırdı. 2024'te İsviçre merkezli EQUAL-SALARY Foundation tarafından verilen "Eşit Ücret Sertifikası"nı alan ilk Türk holding oldu.

Bilginin doğru yönetilmesi amacıyla, uluslararası sürdürülebilirlik standartları kapsamında verilerin dijital ortamda toplandığı, analiz edildiği ve raporlandığı Kibar Holding Sürdürülebilirlik Bilgi Yönetim Sistemi kuruldu ve göstergeler karar süreçlerine entegre edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, sürdürülebilirlik strateji kapsamında 2025 hedeflerinin tamamına yakınına planladıkları zamandan önce ulaştıklarını ve hedeflerini daha ileri bir seviyeye taşıyarak 2030 için de bu hedefleri güncellediklerini belirtti.

Kayabaşı, son üç yılda iklim değişikliği ile mücadele ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayan 100'e yakın yeni projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak "Yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir tedarik zinciri alanındaki çalışmalarımızla ekonomik büyümemizi sürdürürken paydaşlarımız için değer yaratıyoruz." ifadesini kullandı.