Kibar Holding İç Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Erhan Fatih Anlar atandı - Son Dakika
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Ekonomi

Kibar Holding İç Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Erhan Fatih Anlar atandı

Kibar Holding'in üst yönetiminde yapılan değişiklikle, İç Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Erhan Fatih Anlar getirildi. Anlar, daha önce Anadolu Grubu Denetim Başkanlığı'nda görev yapmaktaydı.

27.06.2024 11:06
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Kibar Holding'in üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Kibar Topluluğu'nun İç Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini bundan böyle Erhan Fatih Anlar üstlenecek.

Türkiye'nin önde gelen sanayi topluluklarından Kibar Holding'in İç Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini Erhan Fatih Anlar yürütecek. 2014'ten bu yana görevi üstlenen Rıza Murat Yılmaz, 24 Haziran 2024 itibariyle görevini Erhan Fatih Anlar'a devrederek topluluktan ayrılacak.

Verilen bilgiye göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Anlar, Sabancı Üniversitesi ve Columbia Business School'da yüksek lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra profesyonel kariyerine 2002 yılında Çukurova Sanayi'de Finans Uzmanı olarak başladı. Sonrasında sırasıyla; 2006'da Coca Cola İçecek'te Finans Analisti, 2007 yılında İç Denetim Uzmanı, 2009'da Kıdemli Denetçi ve 2013 yılında Grup Denetim Müdürü olarak görev alan Anlar, 2019 yılında Anadolu Grubu Denetim Başkanlığı'nda Denetim Müdürü görevini üstlendi. Anlar, Kibar Topluluğu'na katılmadan önce Anadolu Grubu Denetim Başkanlığı'nda İç Denetim Koordinatör Yardımcılığını yürütüyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kibar Holding İç Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Erhan Fatih Anlar atandı - Son Dakika

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