Kiler Holding, Generali Türkiye Sigorta'nın Hisselerini Aldı

Ekonomi

Kiler Holding, 150 yılı aşkın süredir Türkiye'de faaliyet gösteren Generali Türkiye Sigorta AŞ'nin çoğunluk hisselerini aldığını duyurdu.

Kiler Holdingden yapılan açıklamada, Kiler Grubu'nun 2025 yılı stratejik hedefleri doğrultusunda finans sektörüne yönelik ilgisinin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Grubun, ülkenin uzun vadeli büyüme politikaları ve kişi başına düşen gelirdeki artıştan olumlu etkilenmesi beklenen sigortacılık sektöründe de güçlü bir büyüme öngördüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Bu çerçevede, 150 yılı aşkın süredir Türkiye'de faaliyet gösteren Generali Türkiye Sigorta AŞ'nin çoğunluk hisselerinin grubumuz tarafından satın alınmasına karar verilmiştir. Satın alma süreci kapsamında, Kiler Holding AŞ olarak şirketimiz ve/veya grup şirketlerimiz üzerinden Arex Grup ile birlikte yapılacak muhtemel bir satın almaya ilişkin olarak Generali Türkiye Holding B.V. ile Generali Sigorta Anonim Şirketinin hisselerinin yaklaşık olarak yüzde 99,99'unun satın alınmasına yönelik 3 Temmuz 2024'te bir gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır. Devam eden süreçte, şirketimiz ve yukarıda belirtilen taraflar Hisse Devir Sözleşmesi imzalamak üzere anlaşmışlardır."

Hisse Devir Sözleşmesi'nin bugün imzalandığı belirtilen açıklamada, hisse devir işleminin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurumu onay süreçlerine tabi olduğu, hisse devrinin söz konusu onayların ardından işlemin kapanışının gerçekleşmesiyle geçerli olacağı kaydedildi.