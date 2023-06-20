Kılıçdaroğlu, Hafize Gaye Erkan'ın Merkez'in başına atanmasını eleştirdi: Uluslararası tefeciler bunları istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. CHP olarak her soruna değindiklerini savunan Kılıçdaroğlu, konuşmasına kendisinin de bir süre danışmanlığını yapan ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Kenan Nohut'u anarak başladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI TÜRK-İŞ'İ ELEŞTİRDİ

Bugün açıklanan asgari ücret hakkında da değerlendirmelerde bulunan CHP lideri, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı eleştirirken "Bunun adı hukukta sarı sendikacılıktır" dedi. Kılıçdaroğlu, asgari ücretin 15 bin civarında olması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

HEDEFİNDE MERKEZ'İN BAŞINA ATANAN ERKAN VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oluşturduğu yeni ekonomi yönetimi için de eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Merkez Bankası başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan vardı.

"YÜZDE 40 FAİZ ALMAK İSTİYORLAR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Erkan'ı 'uluslararası tefecilerin' istediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Koskoca Merkez Bankası'nda bu işleri bilen birisini bulamadınız mı? Bulurlar ama uluslararası tefeciler bunları istiyor. Yüzde 40 faiz almak istiyorlar. E ne oldu nas, ne oldu ahlak? Hepsi geride kaldı. Hayatımda bu kadar ahlaksız ve Türkiye'ye ihanet eden bir siyaset görmedim" diye konuştu.