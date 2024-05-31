Kilis'te Hububat Ürünlerinde Yüksek Rekolte Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kilis'te Hububat Ürünlerinde Yüksek Rekolte Bekleniyor

Kilis\'te Hububat Ürünlerinde Yüksek Rekolte Bekleniyor

Kilis'te 300 bin dekar alanda yetiştirilen arpa, buğday, mercimek ve nohuttan yüksek rekolte bekleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, tarımsal faaliyetin gerçekleştirildiği toplam 1 milyon dekar alandan bahsederek, tarım alanlarının artış gösterdiğini ve bu durumun çiftçileri memnun ettiğini belirtti. Yağış miktarının artmasıyla birlikte hububat veriminin geçen yıla göre arttığını ve buğday ve arpa rekoltesinin de yükseldiğini tahmin ettiklerini ifade etti.

31.05.2024 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te 300 bin dekar alanda yetiştirilen arpa, buğday, mercimek ve nohuttan yüksek rekolte bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, AA muhabirine, Kilis'te toplam 1 milyon dekar alanda tarımsal faaliyetinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentin en önemli geçim kaynaklarından birinin hububat ürünleri olduğuna işaret eden Küçük, şöyle konuştu:

"Son yıllarda Bakanlığımızın tarımsal üretimin arttırılması, kırsal alanların tarıma kazandırılması için uyguladığı projelerle tarım alanlarının ekiminde artış görülmektedir. Bu artış çiftçimizin de yüzünü güldürmektedir. Dağıttığımız tohumlar ve yaptığımız faaliyetlerle de üretimin arttırılmasını hedeflemekteyiz.

Bu yıl yağış miktarının artmasıyla rekoltemiz geçen yıla oranla arttı. Geçen yıl dekar başına 300 kilogram olan hububat verimi bu yıl 400 kilogramı geçmektedir. Buğdayda rekolte geçen yıl toplamda 58 bin ton civarlarındayken bu yıl yağışların olumlu etkisiyle rekoltenin 65 bin ton civarlarında olacağını tahmin ediyoruz. Arpada ise geçen yıl 16 bin ton olan rekoltenin bu yıl 20 bin civarında olmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

Levent Küçük, Kilis, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilis'te Hububat Ürünlerinde Yüksek Rekolte Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:18 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emeklilere Zam Yerine Büyük Şirketlere Vergi Affı Önerdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emeklilere Zam Yerine Büyük Şirketlere Vergi Affı Önerdi
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 12:39:58. #1.11#
SON DAKİKA: Kilis'te Hububat Ürünlerinde Yüksek Rekolte Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement