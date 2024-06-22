Kilis'te Lavanta Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kilis'te Lavanta Hasadı Başladı

Kilis'te alternatif ürün olarak ekimi gerçekleştirilen lavanta bahçesinde hasat başladı. Genç çiftçilerin gelir kapısı haline gelen lavanta, yağı çıkarıldıktan sonra çeşitli alanlara bölünerek Türkiye'nin değişik illerine pazarlanıyor. Lavanta tarlası aynı zamanda doğal fotoğraf stüdyosu olarak da kullanılıyor. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı, lavanta üretiminin her yıl arttığını belirtti. Lavanta bahçesini hobi olarak kuran çift, lavanta ürünlerini internet üzerinden satışa sunarak gelir elde ediyor. Kübra Mercimek, lavanta bahçesini iki katına çıkarmak ve lavanta tesisi kurmak istediklerini ifade etti.

22.06.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te alternatif ürün olarak ekimi gerçekleştirilen lavanta bahçesinde hasat başladı. Kadın girişimci Kübra Mercimek, eşinin de desteği ile hayalini gerçekleştirdi.

Kilis merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde yaklaşık 10 dekarlık alanda alternatif ürün olarak ekimi gerçekleştirilen lavantanın hasadı başladı. Yüksek rekolte beklentisiyle başlayan hasat, genç çiftçilerin gelir kapısı haline geldi. Hasadı yapılan lavanta, yağı çıkarıldıktan sonra çeşitli alanlara bölünerek oluşturulan marka ile internet üzerinden Türkiye'nin değişik illerine pazarlanıyor. Birçok vatandaş için doğal fotoğraf stüdyosuna da dönüşen mor lavanta tarlası, fotoğrafçıların da uğrak noktası oldu.

Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te lavanta hasadının başladığını söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Kent genelinde her geçen gün alternatif ürün olarak artan tıbbi aromatik bitki olan lavanta hasadı başladı. Genç girişimci ailenin sadece hobi olarak kurduğu bahçeden şu anda on dekar alanda üretim yaparak hem ziyaretçi akınına uğruyor hem de yerli turistlerin gezebileceği ve fotoğraf çekebileceği bir alan sunarak geçimine katkı sağlıyor. Kozmetik ve ilaç olarak kullanılan lavantada her yıl üretim artıyor. Şu anda her evde bulunan lavanta olmazsa olmazların arasına girmiş bulunmakta" dedi.

"Eşimle beraber hobi olarak lavanta bahçesini kurduk"

Eşinin isteği üzerine 3 yıl önce atıl araziye lavanta ektiğini söyleyen Selim Mercimek, "Eşimle beraber hobi olarak lavanta bahçesini kurduk. Bu yıl üçüncü hasadımıza başladık. Bahçemize gelen ziyaretçilerin artmasıyla büyük bir sevinç içerisindeyiz. Lavantanın şehrimiz için iyi bir yatırım aracı olduğuna inanıyoruz. Lavanta yetiştirmekle kalmayarak, lavantanın ürünlerini çıkartmaya başladık. Küçük şişelere koyduğumuz lavanta yağı ve sabunlarına vatandaşlar çok büyük ilgi gösterdi" diye konuştu.

"Lavanta yağı, sabun, kese ve mum gibi ürünler yapıyoruz"

Hobi amacıyla ekilen lavanta bahçesinin gelir kapısı olduğunu söyleyen Kübra Mercimek ise, "Eşimin desteğiyle ekmiş olduğumuz lavanta bahçesinde hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Hasattan aldığınız çiçeklerin yağını çıkartıyoruz. Oluşturduğumuz marka ile lavanta ürünlerini internet üzerinden ülkenin dört bir tarafına gönderiyoruz. Lavanta yağı, sabun, kese ve mum gibi ürünler büyük ilgi görüyor. Boş kaldığım zamanlarda araştırarak bu yıl lavanta şerbetini bahçeye gelen misafirlere sunmaya başladım. Bir sonraki hedefim bu araziyi iki katına çıkarmak ve Kilis'te lavanta tesisi kurmak istiyoruz. Bu konuda da devletimizden destek bekliyoruz" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye, Kilis, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilis'te Lavanta Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:23 Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11'leri
13:18 Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz
11:56 Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı
11:21 Her detayı mide bulandırıyor Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
10:34 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
13:58 İş adamının aşk tatili hüsranla bitti Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu İş adamının aşk tatili hüsranla bitti! Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu
13:51 EURO 2024’e damga vuruyoruz Mert Müldür’ün golü haftanın golü seçildi EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi
13:44 Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı
11:19 Türk baba ile oğuldan Alman iş kadınına 70 milyon liralık tuzak Türk baba ile oğuldan Alman iş kadınına 70 milyon liralık tuzak
11:11 Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek
11:09 Aşırı sıcaklar Hac yolculuğunu da vurdu Hayatını kaybeden hacı adaylarının sayısı 1000’i aştı Aşırı sıcaklar Hac yolculuğunu da vurdu! Hayatını kaybeden hacı adaylarının sayısı 1000'i aştı
10:23 İstanbul’da ’’Anucur’’ çetesine ’’Şehit Hakan Telli’’ operasyonu İstanbul'da ''Anucur'' çetesine ''Şehit Hakan Telli'' operasyonu
10:15 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte üzerinde durulan 4 formül En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül
09:56 Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 14:54:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis'te Lavanta Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement