Kilis'te 930 Sosyal Konutun Kuraları Çekildi - Son Dakika
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Ekonomi

Kilis'te 930 Sosyal Konutun Kuraları Çekildi

Kilis\'te 930 Sosyal Konutun Kuraları Çekildi

Kilis'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 930 sosyal konutun kuraları çekildi. Kilis Valisi Tahir Şahin ve AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da projenin hayırlı olmasını diledi.

11.09.2024 14:46
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Kilis'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 930 sosyal konutun kuraları çekildi.

TOKİ Başkanlığı tarafından merkeze bağlı Atatürk ve Deveciler mahallelerinde yapımına devam edilen projenin hak sahibi ve konut belirleme kurası, 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda çekildi.

TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, törendeki konuşmasında, ülke genelinde sosyal konut inşa ederek halka uygun fiyatlar ve ödeme koşullarıyla barınma ihtiyacını karşılama imkanı sunduklarını aktardı.

Yapılan konutların sadece ev değil aynı zamanda sosyal donatılarla ve medeni yaşam standartlarını da sağlayan konutlar olduğunu aktaran Karaca, Kilis'te kurası çekilen 930 konut için 14 bin 751 geçerli başvurunun olduğunu bildirdi.

Kilis Valisi Tahir Şahin ise kısa sürede yapılan 930 konutun kura çekimini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da projenin şehre hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kura çekilerek hak sahipleri belirlendi. Kurada isimleri çıkan vatandaşlar heyecan yaşadı.

Çekilişte ismi okunan 51 yaşındaki Türkan Güneş, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Yıllardır kirada oturuyordum, evim yoktu. Kurada ismim çıkması beni çok mutlu etti. Bu mutluluğu tarif edemiyorum. Allah herkese böyle mutluluklar nasip etsin." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kilis'te 930 Sosyal Konutun Kuraları Çekildi - Son Dakika

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