Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni uygulamalarla, kimlik doğrulama süreçlerinin güçlendirileceğini ve sahipsiz hatların kapatılacağını belirterek, "Üç ayda bir yapılacak kontrollerle ölüm, faaliyet izni iptali, fesih ve benzeri nedenlerle doğrulanamayan abonelikler tespit edilerek kapatılacak, böylece sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan "Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"lerle yapılan değişikliklere yönelik bilgi verdi.

Kamuoyunda "açık hat" olarak bilinen ve dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan sahte hatların önlenmesine yönelik yeni düzenlemelere dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yönetmelikler kapsamında, tedbirler 25 Haziran'da yürürlüğe girecek. Yeni uygulamalarla kimlik doğrulama süreçleri güçlendirilecek, sahipsiz hatlar kapatılacak ve bir kişi adına açılabilecek hat sayısına sınırlama getirilecek. Sahte hatlar, suç örgütleri tarafından çokça kullanılıyor. Başkaları adına kayıtlanan hatlar nedeniyle vatandaşlarımız haberi olmadan icra takipleri, davalar ve hatta ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek ve elektronik haberleşme sektöründe güvenliği artırmak amacıyla ilave tedbirleri devreye alıyoruz."

Uraloğlu, yeni dönemde elektronik ortamda güvenli şekilde doğrulanamayan ve elektronik kimlik doğrulama kabiliyeti bulunmayan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya meslek kartı gibi belgelerle, abonelik yapılamayacağını vurguladı.

Abonelik başvurularında, kişinin kimlik belgesinin geçerli olduğu ve başvuruyu yapan kişinin de belgenin gerçek sahibi olduğu yüz veya parmak izi özeti ya da e-Devlet şifresi, Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik kartı şifresi gibi ulusal makamlarca verilmiş şifrelerle doğrulanacağına değinen Uraloğlu, TC kimlik kartının kaybı veya yenilenmesi gibi durumlarda verilen geçici kimlik belgesiyle abonelik işlemi yapılabileceğini, bu işlemlerde yüz verisi gibi ek önlemler alınacağını kaydetti.

Yabancı aboneliklere yakın takip

Yabancı aboneliklerde de güvenli kimlik doğrulama süreçlerinin uygulanacağına işaret eden Uraloğlu, elektronik kimlik doğrulama özelliğine sahip e-pasaport gibi belgelerle işlem yapılabileceğini, elektronik doğrulama imkanı bulunmayan yabancıların kimliklerinin Göç İdaresi Başkanlığının Göç-Bil sistemi üzerinden biyometrik verileriyle doğrulanacağını, diplomatların kimliklerinin ise e-Devlet Kapısı üzerinden Dışişleri Bakanlığı tarafından teyit edileceğini aktardı.

Uraloğlu, işletmecilerin de mevcut abonelerini düzenli olarak kontrol edeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Üç ayda bir yapılacak kontrollerle ölüm, faaliyet izni iptali, fesih ve benzeri nedenlerle doğrulanamayan abonelikler tespit edilerek kapatılacak. Böylece, sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz. Yeni düzenlemeyle, bir kişi adına açılabilecek hat sayısına da üst sınır getirildi. Türk vatandaşları adına en fazla 6, yabancılar adına en fazla 3, turistler adına ise yalnızca 1 hat açılabilecek. Bu sayıların üzerinde hattı bulunan abonelerimize, 6 ay içinde hatlarını ücretsiz şekilde devretme veya feshetme imkanı tanıyacağız."

Uraloğlu ayrıca, kurumsal aboneler için 100, siyasi parti, sendika, vergi muafiyeti tanınan vakıf, kamu yararına çalışan dernek vasfını haiz aboneler için en fazla 2 bin hat sınırlaması getirildiğine dikkati çekti.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'nde tanımlanan mikro işletme vasfını haiz abonelerin 200, küçük işletme vasfını haiz abonelerin 500, orta büyüklükteki işletme vasfını haiz abonelerin 2 bin adetten fazla hat açamayacağına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu sınırlamalar kamu kurumları, büyükelçilikler, orta büyüklükteki işletme vasfını aşan büyük işletmelerle afet ve acil durumlarda arama kurtarma faaliyetinde bulunan sivil toplum kuruluşları için uygulanmayacak. Yabancı gerçek kişi abonelerin mevcut hatları ve kimlikleri yeniden doğrulanacak, doğrulanamayan sahte hatların 6 ay içinde kapatılması sağlanacak. Hedefimiz hem vatandaşlarımızı korumak, hem de elektronik haberleşme altyapımızı daha güvenli hale getirmektir."