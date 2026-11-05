Kimya ihracatı ilk 10 ayda 28,8 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaştı - Son Dakika
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Kimya ihracatı ilk 10 ayda 28,8 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaştı

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İKMİB Başkanı Vefa İbrahim Aracı, kimya sektörünün ekim ayı ihracatının yüzde 13,7 artışla 3 milyar doları aştığını, ocak-ekimde 28,8 milyar dolarla en yüksek ilk 10 ay ihracatına ulaşıldığını açıkladı. Sektör, 35 milyar dolarlık yıl sonu hedefi için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, kimya sektörünün ekim ayı ihracatının yüzde 13,7 artışla 3 milyar doları aştığını belirterek, "Yılın ilk 10 ayında ise 28,8 milyar dolara ulaşarak tarihimizin en yüksek ocak-ekim dönemi ihracatına imza attık." ifadesini kullandı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ekim ayı ihracatı 25,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü de ihracattaki güçlü performansını sürdürdü.

Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 artışla 3 milyar 14 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, yılın ilk 10 ayında ise yeni bir rekora ulaştı.

Ocak-ekim döneminde kimya ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 28,8 milyar dolara yükseldi. Böylece sektör, bugüne kadarki en yüksek ilk 10 aylık ihracat seviyesine ulaşmış oldu.

Küresel ticaretteki belirsizliklere ve dış pazarlardaki zorlu koşullara rağmen ihracatını artırmayı başaran kimya sektörü, 35 milyar dolarlık yıl sonu hedefine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Katma değerli üretimin ve ihracatın artırılması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, kimya sektörünün ekim ayında yüzde 13,7'lik artışla 3 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek güçlü bir performans ortaya koyduğunu belirterek, yılın ilk 10 ayında ise 28,8 milyar dolara ulaşarak tarihin en yüksek ocak-ekim dönemi ihracatına imza attıklarını aktardı.

Küresel ekonomide belirsizliklerin, ticarette korumacılık eğilimlerinin ve rekabet koşullarının ağırlaştığı bir dönemde elde ettikleri bu sonucun son derece kıymetli olduğunu kaydeden Aracı, "Yeni yönetim dönemimizde ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırmaya, mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirmeye ve alternatif pazarlara açılmaya yönelik çalışmalarımızın olumlu yansımalarını görmeye başladığımızı düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

Gelecek dönemde önceliklerinin bu büyüme ivmesini kalıcı hale getirmek ve kimya sektörünün ihracattaki potansiyelini daha ileriye taşımak olacağını kaydeden Aracı, şunları aktardı:

"Sektörümüzün farklı alt sektörlerde sahip olduğu üretim kapasitesi, ürün çeşitliliği ve ihracat deneyimi en önemli gücümüzü oluşturuyor. İKMİB olarak firmalarımızın uluslararası pazarlarda daha etkin yer alması, katma değerli üretimin ve ihracatın artırılması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Yıl sonu için belirlediğimiz 35 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşmak amacıyla yılın kalan iki ayında da bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz."

Kaynak: AA
İbrahim AracıEkonomiFinansSon Dakika

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