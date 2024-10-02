Kimya Sektörü İhracatta İkinci Sırada

Ekonomi

Kimya sektörü, eylül ayında 2,2 milyar dolarlık dış satımıyla en çok ihracat yapan ikinci sektör konumunu korudu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı eylül ayında 22 milyar 7 milyon dolar oldu.

Kimya sektörü ise eylül ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek en çok ihracat yapan ikinci sektör konumunu korudu.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, yaptığı değerlendirmede, küresel talepteki gerileme, yakın coğrafyadaki savaşlar, enflasyon ve kur dengesi ile girdi maliyetlerindeki artış gibi pek çok etkenin yansımasının eylül ayı ihracat rakamlarında görüldüğünü ifade etti.

Pelister, buna rağmen Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olarak ülke ekonomisine en fazla katkıyı sağlamaya devam ettiklerini vurguladı.

Dokuz aylık verilerde, kimya sektörünün ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 büyüdüğünü belirten Pelister, "Ocak-eylül dönemi ihracatımız 23,1 milyar dolara ulaştı. İhracatçılarımız bu zorlu dönemde finansmana ulaşım yönünde daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyor. Ekonomi yönetimimizin bu yönde destek ve teşviklerini bekliyoruz. Tüm zorlu koşullara rağmen ihracatımızı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.