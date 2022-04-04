Kimya sektörünün ihracatı ilk çeyrekte 7,5 milyar doları aştı - Son Dakika
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Kimya sektörünün ihracatı ilk çeyrekte 7,5 milyar doları aştı

04.04.2022 15:00
Kimya sektörünün ihracatı ilk çeyrekte 7,5 milyar doları aştı

Türkiye'nin kimya ihracatı, yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 41,5 artarak 7,5 milyar doları aştı.

Türkiye'nin kimya ihracatı, yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 41,5 artarak 7,5 milyar doları aştı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, kimya, geçen ay 2021'in aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 50 artarak 3 milyar dolar ile en çok ihracat yapan sektör oldu.

Sektörün ihracatı ilk çeyrekte 7,5 milyar doları geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, şubatta ihracatını en çok artıran sektör olan kimyanın bu performansını martta da sürdürdüğünü belirterek, "Martta yüzde 50 ile ihracatını en çok artıran sektör olduk. Ocak-mart döneminde 7,5 milyar dolara ulaşan sektör ihracatımız yüzde 40'ın üzerinde büyüdü." ifadelerini kullandı.

"Martta en çok plastikler ve mamulleri ihraç edildi"

Adil Pelister, martta en çok ihracat gerçekleştirdikleri sektörün plastikler ve mamulleri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"En çok ihracat yaptığımız ilk 3 ülke; Hollanda, İtalya ve Romanya olarak sıralandı. Zorlu koşullara rağmen kimyayı sektörel birinciliğe taşıyan tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu başarı bizlere gurur veriyor. Bu yıl 28 milyar dolar hedefimizi aşmak için tüm gayretimizle üretmeye ve ihracata devam ediyoruz. 2030 hedefimiz doğrultusunda kalıcı olarak sektörel birinciliğe ulaşmak, ihracatımızı 50 milyar dolar, birim kilogram ihracat değerimizi de 1,5 doların üzerine çıkarmak istiyoruz."

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İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan oldu İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan oldu

İstanbul, İhracat, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kimya sektörünün ihracatı ilk çeyrekte 7,5 milyar doları aştı - Son Dakika


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