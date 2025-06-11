Kira Enflasyonunda Yavaşlama Bekleniyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Önümüzdeki dönemde konut arz ve talebinin dengelenmesi ve dezenflasyon sürecinin devam etmesiyle kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi beklenmektedir. Küresel riskler ve jeopolitik gelişmeler, enerjide arz güvenliğinin stratejik önemini daha da artırmaktadır. Bu doğrultuda, enerji arz güvenliğini ve verimliliğini artırmak, yerli ve yenilenebilir enerji üretim kapasitesini güçlendirmek ile yeşil dönüşüm sürecini hızlandırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.