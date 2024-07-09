Ekonomi

Kiralarda TÜFE dönemi başladı, uzmanlardan uyarı

KONYA - Kira artışında yüzde 25'lik sınırının sona ermesiyle yeni dönemde kira artışının TÜFE oranına göre belirleneceğini söyleyen uzmanlar, kiracı ve ev sahiplerinin mağdur olmadan anlaşarak ortak nokta bulmalarını tavsiye ediyor.

Kira artışında 2 yıldır kira sözleşmesi yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanıyordu. Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kira artışı yıllık TÜFE oranını geçemeyecek.

"TÜİK'in hesapladığı rakamlara göre kira artışları yapılacak"

Konut kiralamalarında TÜİK'in hesapladığı rakamlara göre kira artışları yapılacağını anlatan Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, "Konut kiralarında hükümetimizin almış olduğu karar doğrultusunda 2 yıldır uygulanan kira artış oranları yüzde 25 ile sınırlanmıştı. 1 Temmuz 2024 itibariyle hükümetimizin almış olduğu kararla birlikte bu sınırlama kaldırıldı. TÜİK'in almış olduğu verilere göre artış oranları tüketici fiyat endeksine endeksli olarak yüzde 65.7 oranında gayrimenkullerin tamamında hem ticarilerde hem konutlarda artış söz konusu. Vatandaşlarımız 1 Temmuz 2024'e kadar konutlarda yüzde 25 uygulamasına uyuyorlardı. Tabii bazı ev sahipleri buna itiraz etmelerinden dolayı kiracılarla sürtüşme yaşamamak için anlaşarak, helalleşerek ortak nokta bulup orta değerden günün şartlarına göre kiralarını ödemeye devam ediyorlardı. Fakat 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 25'li artışa son verilmesinden dolayı şu anda TÜİK'in hesapladığı rakamlara göre, kira artışları yapılacak. Anlaşma yapılamayan kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklar da arabulucuya gidecek. Arabulucularda çözüm bulunamazsa kanuni süreç başlatılacak" dedi.

"Kiracı ve ev sahiplerinin mağdur olmadan anlaşarak ortak nokta bulmalarını tavsiye ediyoruz"

Hem kiracılara hem konut sahiplerine seslenen Başkan Sedat Altınay, "Oturmuş oldukları herhangi bir konuttan aynı özelliklere sahip bir eve çıktıkları zaman yeni tutacaklarında fiyat endekslerine bakarak ortak nokta bulup, anlaşarak çözüm bulmalarını tavsiye ediyoruz. Şu anda kiralık dairelerde zaten sıkıntı söz konusu tabii buna etken tayinlerin olması, okulların kapanması, yeni sezona hazırlık yapılmasından dolayı düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte kiralıklarda bir sıkıntı söz konusu. Ondan dolayı vatandaşlarımız hem kiracılarımız hem ev sahiplerinin mağdur olmadan anlaşarak ortak nokta bulmalarını tavsiye ediyoruz. Hem kiracılar için hem de ev sahipleri için husumetin söz konusu olmaması lazım. Kiracılarımız duyarlı olacaklar, bir taraftan da ev sahipleri anlayış göstererek ortak noktada buluşmalarını biz tavsiye ediyoruz. Kavgayla, gürültüyle bir yere varılamayacağını hepimiz biliyoruz. Ondan dolayı hem ev sahipleri hem de kiracılar iki tarafı da kollamak şartı ile anlaşarak çözüm bulmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.