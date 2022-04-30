Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var - Son Dakika

Kadıköy Geçinemiyoruz Kampanyası, kira artışlarına dikkat çekmek amacıyla hazırladığı "Kadıköy kiralık konut" raporunu yayınladı. Raporda, gittikçe derinleşen ekonomik krizden dolayı yurttaşların, elektrik, doğalgaz faturalarını ödeyemediği ve konut kiralarını vermekte zorlandığına dikkat çekildi.

TÜRKİYE GENELİNDE KİRA 3 BİN 100 TL

Yayımlanan raporda, Türkiye genelinde ortalama kiranın 3 bin 100 TL olduğu belirtilirken, İstanbul'un kira ortalamasının ise Türkiye ortalamasının iki katının üzerine çıktığına işaret edilerek, kira fiyatlarının İstanbul'da 6 bin 500 TL'yi bulduğu aktarıldı.

Raporda, "İstanbul'da asgari ücreti aşan kira ortalaması ile birlikte hane halkı gelirinde kiraya ayrılan payın da her geçen gün arttığı görülüyor. Birleşmiş Milletler (BM) yaşamaya elverişli konut kriterlerine göre konut masraflarına ayrılan payın en fazla yüzde 30 olması gerekirken Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da bu makas her geçen gün açılıyor" denildi.

KADIKÖY'ÜN ORTALAMASI 17 BİN 381 TL

Raporda şunlara dikkat çekildi:

"Kadıköy'de şuan mevcut 692 kiralık daire ilanının ortalaması hesaplandığında 17 bin 381 TL olduğu görülüyor. Mevcut ilanlar içerisinde özellikle 50 bin TL'den 160 bin TL'ye uzanan 20 adet astronomik ilanı araştırma kapsamından çıkarmak için, filtreyi biraz daha genişleterek 30 bin TL ve altı ilanları kapsayan ikinci bir inceleme yaptığımızda ortalama kiranın 12 bin 987 TL, filtreyi biraz daha genişlettiğimizde 20.000 TL ve altı ilanları sadece incelediğimizde ortalama kiranın11.762 TL'ye düştüğü sonucu ulaşıldı. Ne yazık ki 20.000 TL kiralar mevcut konut fiyatları değerlendirildiği sadece Kadıköy'ün gelişmişlik ya da gelir düzeyinin İstanbul ortalamasının üstünde olması ile açıklanamaz. İstanbul'un neredeyse her semtinde bu fiyatlara özellikle yeni binalarda kiralık daire ilanlarına rastlanmakta."

KİRALAR ASGARİ ÜCRETİ AŞIYOR

Raporda, Kadıköy'de bir asgari ücretlinin4 bin 253 TL'nin altında kalabileceği sadece 3 tane evin olduğu belirtilirken, İstanbul'daki kiralık konut sayısının önceki yıllara göre 3'te 1 oranda düştüğü ve kiralık konutların gittikçe azaldığı aktarıldı. Raporda, "Kadıköy'de kiralanabilir 692 konutun olması ya da İstanbul genelinde 17 bin civarında konutun kalmış olması ufak bir talep artışında dahi fiyatlarda spekülatif yükselmelere yol açmakta" diye aktarıldı.

10 YILLIK KİRA YASASI

Yaşanan sorunların temelinde konutun kamusal bir ihtiyaç ve hak olmaktan çıktığı belirtilen raporda, Türkiye'de derinleşen ekonomik krizin büyümesinde iktidarın yaptığı yanlış tercihlerinin yer aldığına işaret edildi. Raporda, "Konut fiyatlarındaki artışı önlemek için kısa dönemli üst sınır getirilmesi, tahliyelerin önüne geçmek için 10 yıllık kiracı yasası ve kira tespit davası için gereken 5 yıl uygulamasında yeni düzenlemeler yapılması, uzun dönemde kamunun yeniden halk için sosyal konut yapar pozisyona gelmesi gerekirken, 21 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete'de krizi tırmandıracak bir karar yayınlandı. Bu karara göre Türkiye'deki yerleşik şirketler, ülkemizdeki gayrimenkulleri pazarlamak için yurtdışında tanıtım ve reklam yapacak, giderleri devlet karşılayacak" ifadelerine yer verildi.