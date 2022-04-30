Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var - Son Dakika
Üye Girişi

Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var

30.04.2022 12:17
Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var

Kadıköy Geçinemiyoruz Kampanyası, hazırladıkları "Kadıköy kiralık konut" raporunu yayınladı. Rapora göre Kadıköy'de asgari ücretin altında sadece 3 evin olduğu aktarıldı.

Kadıköy Geçinemiyoruz Kampanyası, kira artışlarına dikkat çekmek amacıyla hazırladığı "Kadıköy kiralık konut" raporunu yayınladı. Raporda, gittikçe derinleşen ekonomik krizden dolayı yurttaşların, elektrik, doğalgaz faturalarını ödeyemediği ve konut kiralarını vermekte zorlandığına dikkat çekildi.

TÜRKİYE GENELİNDE KİRA 3 BİN 100 TL

Yayımlanan raporda, Türkiye genelinde ortalama kiranın 3 bin 100 TL olduğu belirtilirken, İstanbul'un kira ortalamasının ise Türkiye ortalamasının iki katının üzerine çıktığına işaret edilerek, kira fiyatlarının İstanbul'da 6 bin 500 TL'yi bulduğu aktarıldı.

Kiralık konut krizi: Kadıköy'de asgari ücretin altında sadece 3 ilan var

Raporda, "İstanbul'da asgari ücreti aşan kira ortalaması ile birlikte hane halkı gelirinde kiraya ayrılan payın da her geçen gün arttığı görülüyor. Birleşmiş Milletler (BM) yaşamaya elverişli konut kriterlerine göre konut masraflarına ayrılan payın en fazla yüzde 30 olması gerekirken Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da bu makas her geçen gün açılıyor" denildi.

KADIKÖY'ÜN ORTALAMASI 17 BİN 381 TL

Raporda şunlara dikkat çekildi:

"Kadıköy'de şuan mevcut 692 kiralık daire ilanının ortalaması hesaplandığında 17 bin 381 TL olduğu görülüyor. Mevcut ilanlar içerisinde özellikle 50 bin TL'den 160 bin TL'ye uzanan 20 adet astronomik ilanı araştırma kapsamından çıkarmak için, filtreyi biraz daha genişleterek 30 bin TL ve altı ilanları kapsayan ikinci bir inceleme yaptığımızda ortalama kiranın 12 bin 987 TL, filtreyi biraz daha genişlettiğimizde 20.000 TL ve altı ilanları sadece incelediğimizde ortalama kiranın11.762 TL'ye düştüğü sonucu ulaşıldı. Ne yazık ki 20.000 TL kiralar mevcut konut fiyatları değerlendirildiği sadece Kadıköy'ün gelişmişlik ya da gelir düzeyinin İstanbul ortalamasının üstünde olması ile açıklanamaz. İstanbul'un neredeyse her semtinde bu fiyatlara özellikle yeni binalarda kiralık daire ilanlarına rastlanmakta."

KİRALAR ASGARİ ÜCRETİ AŞIYOR

Raporda, Kadıköy'de bir asgari ücretlinin4 bin 253 TL'nin altında kalabileceği sadece 3 tane evin olduğu belirtilirken, İstanbul'daki kiralık konut sayısının önceki yıllara göre 3'te 1 oranda düştüğü ve kiralık konutların gittikçe azaldığı aktarıldı. Raporda, "Kadıköy'de kiralanabilir 692 konutun olması ya da İstanbul genelinde 17 bin civarında konutun kalmış olması ufak bir talep artışında dahi fiyatlarda spekülatif yükselmelere yol açmakta" diye aktarıldı.

10 YILLIK KİRA YASASI

Yaşanan sorunların temelinde konutun kamusal bir ihtiyaç ve hak olmaktan çıktığı belirtilen raporda, Türkiye'de derinleşen ekonomik krizin büyümesinde iktidarın yaptığı yanlış tercihlerinin yer aldığına işaret edildi. Raporda, "Konut fiyatlarındaki artışı önlemek için kısa dönemli üst sınır getirilmesi, tahliyelerin önüne geçmek için 10 yıllık kiracı yasası ve kira tespit davası için gereken 5 yıl uygulamasında yeni düzenlemeler yapılması, uzun dönemde kamunun yeniden halk için sosyal konut yapar pozisyona gelmesi gerekirken, 21 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete'de krizi tırmandıracak bir karar yayınlandı. Bu karara göre Türkiye'deki yerleşik şirketler, ülkemizdeki gayrimenkulleri pazarlamak için yurtdışında tanıtım ve reklam yapacak, giderleri devlet karşılayacak" ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR (2)
500
Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu'nun Raporuna Göre İlçede Asgari Ücretin Altında Kirası Olan Sadece 3 İlan Var Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu'nun Raporuna Göre İlçede Asgari Ücretin Altında Kirası Olan Sadece 3 İlan Var KARTAL'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPARAK DEVRİLDİ KARTAL'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPARAK DEVRİLDİ

Kiralık Daire, Kadıköy, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var - Son Dakika


Son Dakika
17:40 Finlandiya duyurdu: NATO üyeliği kararı 12 Mayıs'ta açıklanacak
17:29 ABD'de kıyamet alameti olarak görülen sakallı kurbağa panik yarattı
17:25 Dünya futbolunun en önemli menajerlerinden Mino Raiola yaşamını yitirdi
17:04 Yusuf Yazıcı, Rusya'dan paylaşım yaptı! Trabzon'da yer yerinden oynadı
16:51 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Bize güvendiği için teşekkürler
16:50 Trabzonspor taraftarları rakip takımların isminin yazılı olduğu tabutları denize attı
16:40 Johnny Depp'in, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı dövdüğü öne sürüldü
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 18:02:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement