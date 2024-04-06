Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Samsunlu İş Adamlarını Yatırıma Davet Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Samsunlu İş Adamlarını Yatırıma Davet Etti

Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Samsunlu İş Adamlarını Yatırıma Davet Etti

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret eden Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Samsunlu iş adamlarını yatırıma davet etti. Murzioğlu, Samsun'un potansiyelini ve iş birliği imkanlarını anlattı. Büyükelçi Kazakbaev ise Türk Devletler Teşkilatı'nın yatırım fonundan bahsederek Samsunlu iş insanlarını ülkelerine yatırım yapmaya davet etti.

06.04.2024 13:38
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaretinde konuşan Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Samsunlu iş adamlarını yatırıma davet etti.

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Samsun'a gelen Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, programı kapsamında Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu makamında ziyaret etti. Oldukça samimi geçen ziyarette, ticari ve ekonomik iş birliği konuları ele alındı. Konuşmasında Kırgızistan'ın hem Türkiye hem de Türk dünyası için çok önemli bir ülke olduğunu belirten Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Öncelikle kardeş ülkemizin büyükelçisi olarak sizleri odamızda ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kırgızistan'la dinimiz, dilimiz, kültürümüz bir. Duygularımız birbirine çok yakın. Dolayısıyla sizin gibi kardeş bir ülkenin büyükelçisini burada görmekten çok mutluyuz" dedi.

Murzioğlu: "İş birliğini geliştirmeye hazırız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ayrıca kentin öne çıkan sektörleri, ekonomik yapısı ve işbirliği imkanları hakkında Büyükelçi Kazakbaev'i bilgilendirdi. Konuşmasında Samsun'un gerek tarım ve sanayi altyapısıyla, gerek sağlık yatırımlarıyla gerekse turizm alanlarıyla Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kenti olduğunu belirten Murzioğlu, "Karadeniz'in en büyük kenti olan Samsun, sahip olduğu alternatifli üretim ve hizmet altyapıları ile potansiyeli oldukça yüksek bir şehir. Türkiye'de sadece birkaç ile nasip olan hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşım hatlarıyla Samsun bir lojistik kent konumunda. Biraz önce ifade ettiğim gibi bizler dosttan da öte iki kardeş ülkeyiz. Etle tırnak gibiyiz. Oda olarak iki kardeş ülke arasında başta ekonomi olmak üzere her alanda ilişkilerimizi daha ileriye taşımak adına elimizden gelen çabayı göstermeye hazırız. Yapılacak işbirliklerinin iki ülke halkına da önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İnşallah bu ziyaret ilerisi için güzel bir başlangıç olur. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak her türlü işbirliğine açık olduğumuzu yinelemek isterim" diye konuştu.

Ata yurduna yatırım yapmaya davet etti

Konuşmasının başında ilk defa geldiği Samsun'u çok beğendiğini belirten Büyükelçi Ruslan Kazakbaev, misafirperverliğinden dolayı da Murzioğlu'na teşekkür etti. Kırgız Cumhuriyeti hakkında bilgi vermek, var olan ticari ilişkileri değerlendirmek, yeni iş birlikleri geliştirmek ve yatırım fırsatlarını anlatmak adına Samsun'a geldiğini belirten Büyükelçi Kazakbaev, "Samsunlu iş insanlarını ülkemize yatırım yapmaya davet ediyorum. Bildiğiniz gibi Türk Devletler Teşkilatı kuruldu. Bunda Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeği çok büyük. Türk Devletler Teşkilatı büyümeye de devam ediyor. Şu anda gözlemci olan ülkeler var. Türk Devletler Teşkilatı'nın yatırım fonu var. Bu fondan iş insanları yararlanabilecekler. İki kardeş ülke arasında da ayrıca yatırım fonu kurmaya çalışıyoruz. Dinamik bir şekilde ilişkilerimiz gelişiyor. Ülkemizde yatırım için çok güzel bir potansiyel var ve bu potansiyeli değerlendirecek ülkenin Türkiye olmasını istiyoruz. Biz kardeşiz. Sizleri Ata yurdunu görmeye ve yatırım yapmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Murzioğlu'na Kırgız kalpağı hediye etti

Ziyarette Murzioğlu ve Kazakbaev birbirlerine anı takdiminde bulundu. Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, ziyaret anısına Başkan Salih Zeki Murzioğlu'na Kırgız kalpağı hediye etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Salih Zeki Murzioğlu, Ruslan Kazakbaev, Samsun, Ankara, Dış Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Samsunlu İş Adamlarını Yatırıma Davet Etti - Son Dakika

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