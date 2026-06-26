Kırgızistan ile Türkiye Ticaret Hedefi 2030 - Son Dakika
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Kırgızistan ile Türkiye Ticaret Hedefi 2030

26.06.2026 11:25
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Kırgızistan Ekonomi Bakanı Sıdıkov, Türkiye ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyor.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakıt Sıdıkov, " Türkiye, bugün Kırgızistan'ın önemli ticaret ortaklarından biri konumunda. Buradaki hedef, 2030 yılına kadar ticaret hacmini ve ekonomik bağları önemli ölçüde artırmak." dedi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Avrasya Kalkınma Bankası Yıllık Toplantısı ve İş Forumu, Kazakistan'ın Almatı kentinde gerçekleştiriliyor.

Etkinlikte AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sıdıkov, ticaret hacmini artırmak amacıyla Türkiye ile ticarete konu ürün yelpazesini genişletmeyi, düzenleyici altyapıyı güçlendirmeyi ve ticareti kolaylaştıracak prosedürleri sadeleştirmeyi önceliklendirdiklerini söyledi.

Her yıl en az 100 sanayi şirketinin faaliyete geçirilmesini hedefleyen, 2024'te başlatılan girişimlerine ilişkin bilgi veren Sıdıkov, Bakanlığın bu kapsamda yatırımcıların projelerini daha hızlı devreye alması için destek ve teşviklerden oluşan bir çerçeve geliştirdiğini anlattı.

Sıdıkov, yatırımcılara sundukları teşvik ve desteklere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu tür ayrıcalık paketleri, Türk yatırımcılara da sunuluyor. Enerji sektöründe büyük projelerimiz bulunuyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bir Türk yatırımcı tarafından finanse edilen yeni bir hidroelektrik santrali projesini başlatmayı bekliyoruz. Ayrıcalık paketleri, vergi teşvikleri ve idari destek sunuyoruz. Potansiyel yatırımcılara sağlayabileceğimiz çok geniş bir imkan yelpazemiz var. Ayrıca Türkiye'den potansiyel yatırımcılarla bir araya gelmeye ve kendileriyle bire bir görüşmeye de hazırım."

"Uzun yıllara dayanan ekonomik ilişkilerimiz var"

Bakıt Sıdıkov, hidroelektrik santrali projesine ilişkin ayrıntıların sorulması üzerine, birkaç gün içinde tüm detayların açıklanacağı yanıtını verdi.

İki ülkenin ekonomik ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını dile getiren Sıdıkov, "Türkiye, bugün Kırgızistan'ın önemli ticaret ortaklarından biri konumunda. Buradaki hedef, 2030 yılına kadar ticaret hacmini ve ekonomik bağları önemli ölçüde artırmak." diye konuştu.

Sıdıkov, bu anlamda gerekli kurumsal ön koşullara sahip bulunduklarını, bunların başında gelen Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonunun mevcut konuların ve stratejik vizyonun ele alındığı platform olduğunu söyledi.

"Türk devletleri arasındaki işbirliğini artırmanın en önemli aracı Türk Yatırım Fonu"

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sıdıkov, işbirliğini artırmak konusunda en büyük potansiyele sahip platformun Türk Yatırım Fonu olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, merkezi İstanbul'da bulunan 500 milyon dolarlık çok taraflı bir yatırım fonu. Amacı, Türk devletlerinde faaliyet gösteren işletme ve şirketlerin yatırım projelerine finansman sağlamak. Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri arasında yatırım faaliyetlerini ve işbirliğini artırmanın en önemli aracı Türk Yatırım Fonu'dur. Bu yıl yatırım fonu tarafından ilk yatırım projelerinin finanse edilmesini bekliyoruz."

Sıdıkov, ayrıca Türk Yatırım Fonu'ndan finansman sağlanabilmesi için temel şartın işletme veya şirketin Türk devletlerinden birinde faaliyet göstermesi ya da yerleşik bulunması olduğunu belirterek, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerde faaliyet gösteren tüm şirketlerin fona başvurabileceklerini ifade etti.

Türkiye ile ilişkilerin geleceğine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Sıdıkov, "Elbette işbirliği, ortak ekonomik projeler ve girişimler geliştirme potansiyelimiz, ne yazık ki gerçekte ulaşabileceğimiz seviyenin gerisinde kalıyor. Dileğim, bu potansiyelin ortak çaba ve çalışmalarla hayata geçirilmesi." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırgızistan ile Türkiye Ticaret Hedefi 2030 - Son Dakika

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