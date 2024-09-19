Kırgızistan, Türk Yatırımcıları Davet Etti

Ekonomi

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, yatırımcılara destek ve kolaylık sağladıklarını belirterek, Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerini ülkesi ile ticaret ve yatırım konularında işbirliğine davet etti.

Oda'dan yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Kazakbaev, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, görüşmede, Türkiye'nin Kırgızistan'ı tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin 2011'de stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini ifade etti. Baran, dostluk temelli ilişkilerin, daha fazla ticaret ve ekonomik işbirliğine dönüştürülmesi gerektiğine işaret ederek, "Kırgızistan ile ticaretimizde hedeflenen 2 milyar dolar, orta vadede ise 5 milyar dolarlık rakama kısa sürede ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin, yatırımlarla güçleneceğinin altını çizen Baran, Türkiye'nin Kırgızistan'a en çok yatırım yapan ilk 5 ülke arasında yer aldığını vurguladı.

Büyükelçi Kazakbaev de Kırgızistan'ın, ülkeye yatırım çekebilmek için yatırımcılara destek ve kolaylıklar sağladığını belirterek, ATO üyelerini Kırgızistan ile ticaret ve yatırım konularında işbirliğine davet etti.

Kırgızistan'daki yatırım imkanları hakkında da bilgi veren Kazakbaev, ülkesinde yakın zamanda devlet desteğiyle deri işleme tesisinin faaliyete geçirileceğini ve bu tesise Türk yatırımcıların ilgisini beklediklerini kaydetti.