Kırklareli ekonomi haberi... Bulgarların alışveriş merkezi Kırklareli oldu - Son Dakika
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Kırklareli ekonomi haberi... Bulgarların alışveriş merkezi Kırklareli oldu

19.10.2022 13:08

Kırklareli haberlerine göre Bulgarların alışveriş merkezi Kırklareli oldu Otobüs, otobüs geliyorlar Kırklareli'nde her hafta kurulan Çarşamba pazarında Bulgar yoğunluğu yaşandı.

Bulgarların alışveriş merkezi Kırklareli oldu

Otobüs, otobüs geliyorlar

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde her hafta kurulan Çarşamba pazarında Bulgar yoğunluğu yaşandı.

Kırklareli'nde her hafta kurulan Çarşamba pazarında Bulgar yoğunluğu yaşanırken pazarcı esnafı Bulgar vatandaşların alışverişinden memnun. Gerek turlarla gerekse kendi araçları ile Kırklareli'nde gelen Bulgar vatandaşlar, öncelikle kent merkezinde dolaştıktan sonra adresleri Çarşamba pazarı oldu. Çarşamba pazarında meyve, sebze, balık ve giyim gibi birçok alışverişini sağladı.

Kırklareli'nde eskiye göre Bulgar yoğunluğu arttı

Pazarcı esnafı İlker Çalık eskiye göre Kırklareli'nde Bulgar vatandaşlarının daha çok geldiğini belirterek, "Bulgar vatandaşları geliyorlar alışverişlerini yapıyorlar. Az çok bütün esnafa faydası var. Yani eskiye göre Bulgar yoğunluğu arttı" dedi.

Bulgar vatandaşlar esnafa olumlu katkı sağlıyor

Bulgar vatandaşların Edirne ve Kırklareli'nde yoğun alışveriş yaptığını vurgulayan pazarcı esnafı Erdinç Gunel, "Bulgaristan vatandaşları ülkemizden sık sık alışveriş yapıyorlar. Tabi ki bu hem tekstile hem de gıdaya yani esnafa olumlu katkı sağlıyor. Biz tabi ki biz memnunuz daha da gelmelerini isteriz. Zaten de geliyorlar. Edirne, Kırklareli Bulgar vatandaşları yönünden çok iyi. Bulgaristan'da ürün fiyatları çok çok yukarıda paraları 1'e 9 atı ürün fiyatları da düşük. Türkiye'yi tercih etmelerinden bir sebebi de paraları değerli ve de ürünlerin fiyatı düşük. Bütün Bulgar vatandaşları Kırklareli'ne bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bulgar vatandaşları milli gelir sağlıyor"

Sevim Sema İspay, Bulgar vatandaşların ülkeye milli gelir sağladığını ifade ederek, "Bir Türk vatandaşı olarak Bulgar vatandaşların milli gelir açısından gelmesinde büyük fayda var" diye konuştu.

Öte yandan Bulgar vatandaşların Kırklareli'nde otobüs geldiklerini gözlemlendi.

Kaynak: İHA
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Kırklareli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırklareli ekonomi haberi... Bulgarların alışveriş merkezi Kırklareli oldu - Son Dakika

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