Kırklareli Maden İhalesi Açıklandı

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), Kırklareli'ndeki maden sahası, uç ürün üretecek tesis şartıyla ihale edilecek.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırklareli'nde bulunan 4. grup maden sahasının altın veya bakır uç ürün üretimine yönelik tesis şartlı ihaleye çıkarıldı.

İhale edilecek sahaya ilişkin bilgiler, MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek. İlanda, söz konusu sahanın ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta-koordinat bilgisi, alanı, ihale tarihi ve saati yer alacak.

İhale ile ilgili usul ve esaslar internet sitesinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.

İhale, ilan edilen tarih ve saatte MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda yapılarak sonuçlandırılacak.