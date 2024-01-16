Kırklareli\'nde Konut Satışları Yüzde 27 Azaldı

TÜİK geçtiğimiz Aralık ayında konut satış istatistiklerini açıkladı. Bu verilere göre Kırklareli'nde 2023 Ocak ayı ile Kasım ayları arasında önceki seneye göre yüzde 27 azalma yaşandı.

TÜİK geçtiğimiz sene Aralık ayı konut satışları istatistiklerine göre Kırklareli'nde yüzde 27 azalma olduğu belirtildi. Satış sayıları Kırklareli için 2022 yılında 7 bin 620 olarak açıklanırken 2023 senesi için 5 bin 550 konut olarak kayda geçti. 2021 yılında 7 bin 587, 2020 yılında ise 8 bin 509 satış yapılmıştı. Bu sayılar baz alındığında geçtiğimiz sene 2022'ye oranla Kırklareli'nde satışlar yüzde 27 azalmış oldu. Ülke genelinde ise konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalış gösterdi. Kırklareli'nde konut satış istatistiklerindeki durum ülke geneline göre neredeyse yarıya düştü.

Hesaplanan son ay baz alındığında da 2022'nin Kasım ayında Kırklareli'nde 527 konut satışı gerçekleşirken geçtiğimiz senenin Kasım ayında toplam 423 konut satışı gerçekleşti.

Satışlardaki düşüşte birden fazla sebep

Konu ile alakalı emlak danışmanı Olcay Kaya açıklamalarda bulundu. Kaya, bölgenin depreme dayanıklı olmasından kaynaklı ev piyasalarında fiyat artışı olduğunu ve bu artışa karşılık olarak satışların da azaldığını vurguladı. Kaya, "TÜİK tarafından açıklanan verilere göre önceki senelere oranla düşüş mevcut. Sebeplerinden bazıları girdi ve maliyetlerin yüksek oluşu diyebiliriz. Başka bir sebep olarak mevduat faizlerinin yüksek oluşu da durumu etkiliyor. Yatırımcılar emlak piyasasından el ayak çekmiş durumda. Paralarını mevduat hesaplarında değerlendirmekteler. Diğer bir etken olarak İhtiyaç sahiplerinin konut alamayışı var. Bunun da başlıca sebeplerinden biri kredi olmayışı veya geri ödemelerin, aylık ödemelerin çok çok yüksek oluşu diyebiliriz" dedi.

"Alıcı ve satıcı rakamda buluşamıyor"

Konuşmasında kira fiyatlarına da değinen Kaya, kiracıların da daire sahiplerinin de müteahhitlerin de haklı olduğunu ifade ederek, "Asgari ücret 11 bin 400 lirayken dairenin bulunduğu yere ve içine göre Lüleburgaz'da 15 bin liraya da 20 bin liraya da kiralık daire mevcut. Burada daire sahibine de kiracıya da hak veriyoruz. Emlak piyasası için bir çıkmaz söz konusu. Umarız yeni yılda krediler açılır enflasyon düşer ve gerçek anlamda fiyatlar yerini bulur. İnsanlar parasıyla veya borçlanarak daire sahibi olur, piyasada hareketlenme olur. Mevduat faizlerinden dolayı yatırımcı bile bankada değerlendiriyor parasını. Alıcı ve satıcı rakamda buluşamıyor zorlandığımız kısım bu" dedi. - KIRKLARELİ