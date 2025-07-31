Kırklareli OSB\'de İş Gücü İhtiyacı Toplantısı

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) artan iş gücü ihtiyacına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan Başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi'nin büyüyen sanayi yapısı ve artan iş gücü ihtiyacına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı. Valilik Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, OSB'deki ara eleman ve iş gücü ihtiyacı ile konut ve lojman talebine yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda, yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi sunuldu.

Toplantıya, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mümin Sinan Kadaifçi, Yönetim Kurulu Üyeleri, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez, kurum müdürleri ile OSB'de faaliyet gösteren firma yetkilileri katıldı. - KIRKLARELİ