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Kırmızı Et Üreticileri: İthal Hayvanlar Fiyatları Düşürmüyor - Son Dakika
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Kırmızı Et Üreticileri: İthal Hayvanlar Fiyatları Düşürmüyor

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, ithal edilen canlı hayvanların et fiyatlarını düşürmediğini belirterek, fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için canlı hayvanların küçük işletmelere dengeli dağıtılması gerektiğini söyledi. Tunç, ayrıca hayvan sayısının artması ve küçük işletmelerin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kırmızı Et Üreticileri: İthal Hayvanlar Fiyatları Düşürmüyor
16.12.2023 - 11:05,
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Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, ithal edilen canlı hayvanların et fiyatlarının düşüşü yönünde piyasaya olumlu etkide bulunmadığını belirterek, "Getirilen canlı hayvanlar küçük işletmecilere de dengeli dağıtılırsa fiyat dalgalanmalarının önüne geçilebilir." dedi.

Tunç, AA muhabirine, kırmızı et fiyatlarına ve büyükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu yıl yurt dışından yaklaşık 800 bin canlı büyükbaş hayvan getirildiğini ifade eden Tunç, "İthal edilen canlı hayvanların küçük işletmelere bir faydası yok. Bu nedenle piyasaya olumlu etkisini göremiyoruz. Büyük işletmelerin ithalat izni var." diye konuştu.

Kırmızı et fiyatlarındaki fiyat artışlarına dikkati çeken Tunç, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapılan canlı hayvan ithalatına rağmen fiyatlar yükseldi. Kilogramı 120 liraya mal edilen ithal canlı hayvanlar, küçük işletmelere yaklaşık 200 liradan satılıyor. Büyük işletmeler hayvanları kendi iş yerlerinde değerlendiriyor. Kalan kısmı ise besiciye pahalı fiyattan satılıyor. Bu durum iç piyasada fiyatları artırıyor. Kısa süre önce 220 lira olan ortalama kilogram başına et kesim fiyatı 300 liraları gördü. Küçük işletmecilerin elindeki hayvan sayısının artması lazım. Getirilen canlı hayvanlar küçük işletmecilere de dengeli dağıtılırsa fiyat dalgalanmalarının önüne geçilebilir."

"Hayvan işletmelerinin küçük çaplı olması lazım"

Küçük işletmelerin piyasada rekabetçi konuma gelmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, ülkede sektörün de küçük işletmeleri düşünerek hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Tunç, dünyada 20 bin baş hayvana sahip işletme bulunmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde büyük işletmelerin hayvan sayısı giderek artıyor. Bu işletmeler hayvanı, hatta yemi bile dışarıdan getiriyor. Ayrıca bu işletmelere destek verildiğinde kamu kaynakları da yanlış kullanılmış oluyor. Büyük işletmeler ithal getirdikleri canlı hayvanlarla üretime katkı sağlamıyor. Ülkede hayvan işletmelerinin küçük çaplı olması ve bunun teşvik edilmesi lazım."

"Hayvan sayısı artarsa kırmızı ette fiyat dalgalanmaları yaşanmaz"

Tunç, hayvancılık sektörünün rekabet koşullarının de iyileştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Sektörde hayvan sayısının artması için çalışıldığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Sektöre sağlanan destekler üreticilerimize faydalı oluyor. Verilen destekleri de düşündüğümüzde sektörün büyümesi gerekiyor ancak özellikle hayvan sayısının artmaması büyük bir sorun. Hayvan sayısında kalıcı bir artış yaşandığında kırmızı et fiyatlarında da bu tarz dalgalanmalar yaşanmayacaktır."

Kaynak: AA
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