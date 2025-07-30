Kırsal Kalkınma Tesisleri Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kırsal Kalkınma Tesisleri Açıldı

Kırsal Kalkınma Tesisleri Açıldı
30.07.2025 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Kırsal Kalkınma Programı kapsamında 15'inci etap tesisler hizmete girdi.

Ankara'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tamamlanan 15'inci etaptaki tesisler düzenlenen törenle hizmete girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe alarak yatırımı tamamlanan tesisler için Ankara'nın Çubuk ilçesinde açılış töreni düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

"İlk şartı yapılacak yatırımların tarım arazisini işgal etmemesidir"

Açılışta yaptığı konuşmada tesisin daha fazla üretmesi adına teşvikte bulunulduğunu belirten Vali Şahin, "Bu gibi tesisler ülkemizin tarımsal anlamındaki ihtiyacını karşılamada örnek tesisler olup, vatandaşlarımızı teşvik etmiş olacaktır. İlk şartım yapılacak yatırımların tarım arazisini işgal etmemesidir azami derecede. Fabrika yeri talep edildiğinde ilk şartım tarım arazisi dışında olacaksa sonuna kadar yanınızdayım diyorum. Suni hiçbir şey ile insan vücudunun ihtiyacını karşılayamazsınız. Geleneksel metotlarla yapılan tarımın tabii ki teknoloji ile desteklenip veriminin artırılması noktasında kullanılacak ama bir buğday tanesi yerine plastik bir buğday yapamazsınız. Tarım en az, silah ve ilaç sanayi kadar stratejik bir alandır. Anadolu coğrafyasındaki bereketli topraklarını biz rasgele harcayamayız, israf edemeyiz. Kırsal nüfusumuz azaldı. Tarımsal açıdan dezavantaj gibi görünse de aslında doğru politikalarla avantaja çevirebiliriz. Bölünmüş arazilerde tarım yapan nüfus yerine, o toprakların bütünleştirildiği işletme mantığı ile büyük bir yatırımcıya tahsis edildiği zaman hem ürün kalitesi artacaktır hem de çalışacak insanların sosyal imkanlarına kadar sağlama fırsatı daha rahat olacağı için yaşam daha kaliteli olacaktır. Büyük çiftçi politikasına doğru gitmek zorunda kalacağımız dönemdeyiz. Bunu da başarmak zorundayız" diye konuştu.

Dallı, konuşmasında 15'inci etapta 263 milyon lira yatırım tutarı olan ve 52 projeye 120 milyon lira hibe desteği sağlandığını belirtti. Tesislere destek vermek sureti ile destek verildiğini ifade eden Dallı, aynı zamanda 16'ıncı etap kapsamında 161 adet başvuru alındığını ve 128 adedini değerlendirilip hak kazandığını, projelerin toplam tutarının 734 milyon lira olup, 367 milyon lira hibe desteğinin sağlanacağını duyurdu.

Tören sonunda ise hibe almaya hak kazanan tesis temsilcileri, temsili çeklerini aldı ve kurdele kesimi gerçekleşti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yerel Haberler, Hibe Desteği, Ekonomi, ankara, Güncel, Tören, Çubuk, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırsal Kalkınma Tesisleri Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular acil tahliye edildi THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular acil tahliye edildi
Beşiktaş’ta Gedson Fernandes Spartak Moskova yolcusu Beşiktaş'ta Gedson Fernandes Spartak Moskova yolcusu
Husilerin batırdığı yük gemisinde öldüğü sanılan 10 mürettebatın sağ olduğu ortaya çıktı Husilerin batırdığı yük gemisinde öldüğü sanılan 10 mürettebatın sağ olduğu ortaya çıktı
Ali Babacan’ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı Ali Babacan'ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı
Bursa’da acı tablo Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi Bursa'da acı tablo! Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
Trump’tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya’ya 10 gün süre Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre

16:37
İl ayağa kalktı Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
16:31
Valenin hayatını karartan kaza lüks araç kullanılamaz hale geldi
Valenin hayatını karartan kaza; lüks araç kullanılamaz hale geldi
15:50
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
14:36
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
23:16
Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
23:16
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı Uçuşlar askıya alındı
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Uçuşlar askıya alındı
23:08
Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı
Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı
22:29
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
"Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
22:27
Tutuklanan FETÖ’cü kundakçının, İYİ Parti’deki görüntüleri ortaya çıktı
Tutuklanan FETÖ'cü kundakçının, İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı
22:14
Kaymakamın oğlunu bıçakla kovaladılar 5 kişi gözaltında
Kaymakamın oğlunu bıçakla kovaladılar! 5 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 17:53:45. #7.12#
SON DAKİKA: Kırsal Kalkınma Tesisleri Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.