Kırsal Kalkınma Yatırımlarına 5,3 Milyar Lira Hibe Ödemesi Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kırsal Kalkınma Yatırımlarına 5,3 Milyar Lira Hibe Ödemesi Yapıldı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarına 5,3 Milyar Lira Hibe Ödemesi Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında bugüne kadar tamamlanan 16 bin 952 projeye 5,3 milyar lira hibe ödemesi yapıldı. Ayrıca 11,4 milyar lira tutarındaki yatırımın faaliyete geçmesi sağlandı. Program, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi ve kırsalda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması gibi hedeflere odaklanmaktadır.

23.05.2024 11:20
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsalda gelir düzeyinin artırılması amacıyla yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında bugüne kadar tamamlanan 16 bin 952 proje için yatırımcılara 5,3 milyar lira hibe ödemesi yapıldı ve 11,4 milyar lira tutarındaki yatırımın faaliyete geçmesi sağlandı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, KKYDP ile kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Programla doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alınarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi ve kırsalda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması da hedefleniyor.

Program kapsamında bu yıl kırsal kalkınma yatırımları ve bireysel sulama projeleri için 7 bin projeye 5 milyar lira hibe desteği sağlanarak toplam 13 milyar lira yatırım yapılması planlandı, yaklaşık 20 bin istihdam sağlanması öngörüldü.

KKYDP'nin başladığı 2006'dan bugüne kadar tamamlanan 16 bin 952 proje için yatırımcılara 5,3 milyar lira hibe ödemesi yapıldı. 11,4 milyar lira tutarındaki yatırım faaliyete geçti. Bu projelerle 121 bin 544 kişinin istihdamına katkıda bulunuldu. Ayrıca 299 bin 320 makine-ekipman desteği olarak 2,1 milyar lira temin edildi.

Bireysel sulama sistemlerinde ise 2007'den itibaren yüzde 50 hibeyle modern basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlanıyor. Bireysel sulama sistemleri kapsamında 2007-2023 yıllarında 54 bin 111 proje ile 5,1 milyon dekar alan modern basınçlı sulama sistemlerine kavuşturuldu. Bunun için 1,8 milyar lira ödeme yapıldı.

Proje üst limitleri güncellendi

Programın uygulanma sürecinde her yıl hibeye esas proje üst limitleri güncellendi. Sektör kapasitesi ve ihtiyaçları göz önüne alınarak proje konuları belirlendi. Bu sene proje üst limitleri ekonomik yatırım konularında 3-14 milyon lira, altyapı yatırımları için 100 bin-3 milyon lira olarak belirlendi.

En fazla tarımsal ürünlerin işlenmesi projeleri desteklendi

Proje kapsamında bu zamana kadar en çok tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi, aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri yatırımları ve tarımsal üretime yönelik ahır ve sera gibi sabit yatırımlara destek verildi. En çok projeye İzmir, Konya, Mardin, Gaziantep ve Niğde'de destek sağlandı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırsal Kalkınma Yatırımlarına 5,3 Milyar Lira Hibe Ödemesi Yapıldı - Son Dakika

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