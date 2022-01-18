Kırsal kalkınmada uzman ellere yüzde yüz hibe

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 2022-2024 yılları arasında uygulaması yapılacak olan Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'nin 2022 yılı başvurularının başladığını belirtti.

Başvuruların 14 Ocak - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında bakanlığın internet sitesi olan https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile yapılacağını belirten İl Müdürü Öztürk, "2022-2024 yılları arasında ilimizde kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı bitkisel üretim, hayvansal üretim, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği, arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri üretimi, ipekböcekçiliği, su ürünleri üretimi, kapama meyve bahçesi, açık alanda iç ve dış mekanda süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi ve tesisi yapımı, ormancılık projeleri, organik ve organomineral gübre üretim tesisi, yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecektir. Başvuru şartları ve açıklayıcı bilgiler il müdürlüğümüz internet sayfasında duyurular kısmında yer almaktadır. Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan bu proje ile kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli, uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara hibe desteği verilmesi amaçlanmaktadır" dedi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçilerin 7 gün 24 saat hizmetinde olduklarını belirten Metin Öztürk açıklamasını şöyle tamamladı: "Konu hakkında bilgi almak isteyen yatırımcılarımız, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüzde oluşturulan İl Proje Yürütme Birimine bizzat başvurarak veya 231 46 05 (dahili 191 - 194) numaralı telefonu arayarak gerekli bilgileri alabileceklerdir." - MANİSA