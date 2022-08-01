Büyükşehirden Şeritli'ye 2 HİS göleti birden - Son Dakika
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Büyükşehirden Şeritli'ye 2 HİS göleti birden

01.08.2022 16:54
Büyükşehirden Şeritli'ye 2 HİS göleti birden

Kırsal mahallelerdeki üreticilere destek sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesine bağlı Şeritli Mahallesi'nde 2 ayrı hayvan içme suyu (HİS) göletini vatandaşların hizmetine sunmak amacıyla çalışmalara başladı.

Kırsal mahallelerdeki üreticilere destek sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesine bağlı Şeritli Mahallesi'nde 2 ayrı hayvan içme suyu (HİS) göletini vatandaşların hizmetine sunmak amacıyla çalışmalara başladı.

Önemi her geçen gün daha da fazla hissedilen tarım, hayvancılık ve üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor. Hayvancılık ile gelir sağlayan mahallelerde hayvan içme suyu (HİS) göleti yaparak üreticilere destek sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula ilçesi Şeritli Mahallesi'nde 2 ayrı HİS göletinde yapım çalışmalarına devam ediyor. Göletlerdeki imalat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hayvan üretimi yapan üreticilerin yanı sıra yaban hayatındaki hayvanlar da göletten faydalanacak.

"Her zaman üreticilerimizin yanındayız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmaya verdiği önemin kendilerine vizyon oluşturduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Sera desteğinden arıcılığa, tarımsal sulama tesislerinden hayvan içme suyu göletlerine, fidan desteğinden tahmin istasyonlarına, süt üreticiliğinin desteklenmesinden damla sulama tesislerine kadar her alanda üreticilerimizin yanındayız. Hayvan içme suyu göleti yapımı da hayvancılığın yaygın olduğu ilçe ve mahallelerimizde tüm hızıyla sürüyor. Kula ilçemiz Şeritli Mahallesi'nde 2 yeni gölette yapım çalışmalarına başladık. Merada otlayan besi hayvanlarının ve yaban hayvanlarının özellikle yaz aylarında daha da ihtiyaç duyduğu temiz su kaynağını bu göletler vasıtasıyla sağlamış oluyoruz. Tarım şehri Manisa'mızda, üreticimize desteklerimiz sürecek" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyükşehirden Şeritli'ye 2 HİS göleti birden - Son Dakika

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