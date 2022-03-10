Kırşehir'de, 2021 yılında 850 işyeri açıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de, 2021 yılında 850 işyeri açıldı

10.03.2022 14:44
Kırşehir'de, 2021 yılında 850 işyeri açıldı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, 2021 yılında kentte açılış ve kapanış yapan iş yeri sayılarını açıkladı.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, 2021 yılında kentte açılış ve kapanış yapan iş yeri sayılarını açıkladı.

Öztürk 2021 yılında il genelinde 850 kişinin iş yeri açılışı için, 355 kişinin ise iş yeri kapatma talebiyle Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine başvurduğunu belirtti. Öztürk yaptığı açıklamada; "Pandemi döneminin ağır yükünü yavaş yavaş üstümüzden atmaya başlıyoruz. Ancak 2021 yılı ekonomik olarak pandeminin etkisinin hissedildiği bir yıl oldu. Esnaflarımız bu durumdan oldukça etkilendi. İş yerlerinin kepenkleri kapandı. Rakamlara baktığımızda açılan iş yeri sayısı kapanan iş yeri sayısının çok önünde ilerliyor. 355 kişi iş yerini kapatırken 850 kişi yeni iş yeri açtı" dedi. İstikrar ortamının olması gerektiğini aktaran Öztürk; "Açılan iş yeri sayısının fazla olması bizleri umutlandırmakta. Ancak girişimci vatandaşlarımız esnaflığa adım attıklarında onlara istikrar sağlayacak bir ortamın da oluşturulması önemlidir. Gerek ekonomik gerekse sosyal olarak esnaflığın faydasını görmelidir" diye konuştu. - KIRŞEHİR

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Esnaf ve Sanatkarlar, Kırşehir, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırşehir'de, 2021 yılında 850 işyeri açıldı - Son Dakika


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