Kırşehir'de Ceviz Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kırşehir'de Ceviz Hasadı Başladı

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Kırşehir'in Kaman ilçesinde kuraklık koşullarına rağmen ceviz hasadına başlandı, rekolte sevindiriyor.

14.09.2024 13:25
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Kuraklığa rağmen Kırşehir'de bahçelerde ceviz hasadı başladı

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesinde kuraklığa rağmen bahçelerde ceviz hasadı başladı.

Mevsim şartlarının etkisiyle beklenen oranda yağış almayan ceviz bahçelerinde ceviz hasatları başladı. Türkiye'de önemli ceviz üretim bölgelerinden biri olan Kaman ilçesinde yaş ceviz hasatları bahçelerde yapılmaya başlanırken, bu yıl rekoltenin beklentilerinin üzerinde olması ürünleri sevindiriyor. Kaman İlçe Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, 2024 yılı ceviz hasatlarının yavaş yavaş başladığını söyledi. Gökalp, "Yıl kurak geçmesine rağmen bazı bahçeler bu durumdan zarar görmesine rağmen rekolte yüksek. İnşallah cevizin içi de aşırı sıcaklardan etkilenmemiştir. İlçede 24-25 bin dönüme yakın bahçede ceviz üreticisi iyi ceviz üretmek için gerekeni yapmakta. Kaman cevizi 3 yıl öncede coğrafi işaret alarak kendini kanıtlamış cevizdir" dedi.

Ceviz bahçelerinde hummalı bir çalışma içinde olan çiftçiler, cevizlerin ağaçlardan büyütülmesine ve mevsimsel etkilerden etkilenmeden kaliteli ceviz üretmeye çalışıyor. Ceviz bahçesinde hasada başlayan Mustafa Ünsal adlı üretici ise bir önceki yıla göre cevizlerin bu yıl daha iyi olduğunu belirterek; "İlçe genelinde geçtiğimiz yıla oranla cevizler daha iyi durumda, bahçelerimizde sorunlar var ama ilçenin genelinde hasat ve üretim durumlarının daha iyi olduğunu biliyoruz. Kaman cevizi sarımsı, yağlı ve lezzetli olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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