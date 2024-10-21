Kırşehir'de Soba Satışları Artıyor

Ekonomi

Havalar soğudu, sobaya ilgi arttı

KIRŞEHİR – Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kırşehir'de soba satışlarında artış yaşandı.

Geçtiğimiz yıllara oranla soba fiyatlarında çok fazla değişim olmadığını söyleyen satıcılar, özellikle köy bölgelerinde yaşayan insanların sıcaklık oranlarının düşmesiyle birlikte satıcılara yöneldiğini söyledi. Tarihi Uzun Çarşıda çalışan soba satıcıları, insanların doğalgaz yanında soba ihtiyaçlarının da artış gösterdiğini belirtti. Esnaflardan Hamdi Yüksel, soba fiyatlarının 3 bin liradan başlayarak 30 bin liraya kadar çıktığını aktardı. Yüksel, "Sobalar; 3 bin liradan başlıyor, 30 bin liraya kadar soba çeşitleri var. Şömineli ve kovalı olmak üzere çeşitler var. İnsanlar, doğalgaz fiyatlarını henüz kestiremedikleri için soba alımlarına rağbet var" dedi.

Halil İbrahim Bıyıklı ise; "Sobaları vatandaşlara uygun şekillerde satıyoruz. Bizde sobalar 2 bin TL'den başlayıp 7-8 bin TL'ye kadar çıkıyor" derken, soba araştırması yapan Cemal İşeri ise, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte tedbir almaya çalıştıklarını söyleyerek; "Faturaların yüksek gelme durumuna karşı doğalgaz yanında alternatif oluşturuyorum" şeklinde konuştu.