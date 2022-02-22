OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı

22.02.2022 10:53
OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Akın, yaptığı ihracat ile hem ülke hem de Kırşehir ekonomisine katkı sağlayan Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerin şehir ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağladığını söyledi.

Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan, OSB Müdürü İsmail Eskioğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantı, bölgede yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulması ile sona erdi. - KIRŞEHİR

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İbrahim Akın, Kırşehir, İhracat, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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