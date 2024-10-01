Kırşehirli Çiftçilere 2025 Desteği

Ekonomi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak; 2025 yılı bitkisel üretim destekleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Kırşehirli çiftçilerin yeni destekleme modelinden memnun olduklarını söyledi.

Çiftçiye dönüm başı 634 TL ödeneceğini aktaran Oda Başkanı Mevlüt Toprak; "2025 Yılı için bitkisel üretim destekleri açıklandı. Mazot-Gübre desteği 2024 yılında 185 TL olarak ödenmekteydi. Hükümetimiz, 2025 yılında temel ve planlı üretim desteği olmak üzere desteklemeleri iki parça olarak uygulama kararı aldı. Temel üretim desteğinde 317 TL, planlı üretim desteğinde ise 317 TL vererek toplamda çiftçimize 634 TL dönüm başı para ödenecek" dedi. Yapılacak bitkisel üretim desteğiyle yeni bir modele geçildiğini ve çiftçiye kolaylık sağlanacağını aktaran Toprak; "Çiftçinin en büyük talebi paraların zamanında ödenmesidir. Çiftçinin aldığı ödemenin zamanında aktarılması ve enflasyona ezdirilmemesi en büyük talebimizdir. Boztepe ve Mucur ilçesindeki çiftçiler ayrıca su kısıtlılığından dolayı ek ödeme alacaklar" diye konuştu.

Öte yandan, 2024 yılında çiftçinin aldığı destekle 2025 yılında alacağı destekler kıyaslandığında 3,5 kat artış göze çarpıyor. Çiftçiler; ödemeleri nakit şeklinde alacak. - KIRŞEHİR