Kırtasiye Denetiminde 367 İşletmeye Yaptırım

Ticaret Bakanlığı'nca eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye sektörüne yönelik gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen toplam 367 işletme hakkında idari yaptırım uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerini ülke genelinde sıklaştırdı.

Bu kapsamda, 10 Ağustos tarihinde başlatılan denetim ve rehberlik çalışmaları çerçevesinde, 81 ilde 14 Ağustos tarihine kadar toplam 3 bin 612 kırtasiye işletmesine gidildi. İşletmelerde gerçekleştirilen raf ve kasa denetimleri kapsamında toplam 479 bin 847 ürün incelendi. Denetimler sırasında, mevzuata uyumun sağlanması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla toplam 2 bin 954 kırtasiye işletmesine gerekli açıklama ve uyarılar yapıldı.

10 ile 14 Ağustos tarihleri arasındaki 5 günlük denetim sürecinde, mevzuata aykırılık tespit edilen toplam 367 işletme hakkında ise idari yaptırım uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada başta öğrenciler ve veliler başta olmak üzere tüm tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak, piyasa düzenini korumak ve haksız uygulamalara karşı etkin mücadele yürütmek amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.