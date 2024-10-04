Kış Hazırlıkları Başladı: Kuşadası Adabahçe\'de Sebze Dikimi Yapıldı

Ekonomi

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin tarımsal üretim potansiyelini geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe'de yaz hasadının sona ermesi ile birlikte kış hazırlıkları başladı. Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından dikimi yapılan kışlık sebzeler, her yıl olduğu gibi bu yıl da sofralara lezzet katmaya devam edecek.

Başkan Ömer Günel'in öncülüğünde 2020 yılının Haziran ayında "Toprağa Sarıl, Üretime Katıl" sloganıyla yaşama geçirilen Adabahçe'de kış hazırlıkları kapsamında ilk olarak toprak malçla kaplandı. Sebzeleri soğuktan ve dondan korumak amacıyla yaşama geçirilen malç uygulamasının ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz hasadından yaklaşık 9 bin kilogram mahsul elde edilen Adabahçe'yi karnabahar, brokoli, lahana, marul, roka, havuç, ıspanak, turp ve bakla gibi kış sebzelerinin fideleriyle buluşturdu.

Kuşadası Belediyesi'ne ait Değirmendere Mahallesi İğdecik mevkiinde bulunan 21 dönümlük araziye kurulan Adabahçe'de sebzelerin olgunlaşmasıyla başlayacak olan kış hasadından elde edilecek ürünler, Adamarket Ekspres ve Halk Adamarket Satış Mağazası'nda uygun fiyata Kuşadalılara ulaştırılacak. Adabahçe'den toplanan ürünlerin bir kısmı ise yine Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılacak. Adabahçe'de kış hasadı Mart ayının sonuna kadar devam edecek. - AYDIN