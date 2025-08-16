Kış Hazırlıkları İçin Uygun Zaman - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kış Hazırlıkları İçin Uygun Zaman

16.08.2025 09:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TESK Başkanı Palandöken, kış hazırlıklarının hem israfı önleyeceğini hem de bütçeye katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hem bütçeye katkı sağlamak hem de israfı önlemek adına kışlık hazırlıkların tam zamanı olduğuna dikkat çekti. Palandöken, "Mevsimsel değişiklikler, özellikle bu yaz döneminde hem yüksek sıcaklıklar hem de kışlık kuru ve konserve malzemelerin hazırlanması açısından uygun bir zaman dilimi sunuyor. Bu dönemde hem meyve hem de kuru domates, biber, patlıcan gibi sebzelerin evde kurutulması, geleneksel yöntemlerle yapılan hazırlıkların en verimli haliyle gerçekleştirilmesini sağlıyor. Üstelik şu anda fiyatların bir miktar gerilemiş olması, bu hazırlıkların yapılmasını daha da cazip hale getiriyor. Evde salça yapanlar, reçel ve konserve hazırlayanlar ya da meyve kurularından şurup yapanlar için bu dönem büyük bir fırsat. Hazırlıklar, hem ailenin kışlık ihtiyacını karşılıyor hem de israfı önleyerek ürünlerin zayi olmasının önüne geçiyor. Bu yönüyle de önemli bir ekonomik katkı sağlıyor" dedi.

"Kuru ve konserve ürünlerin ihracattaki katkısı artıyor"

Kışlık ürünleri sadece tüketim için değil, ihracat potansiyeli açısından da değerlendirmek gerektiğine vurgu yapan Palandöken, "Kışlık ürün hazırlığı yalnızca hane halkı için değil, ülke ekonomisi açısından da önemli. Özellikle kuru ve konserve edilmiş organik ürünler, dünya genelinde büyük talep görüyor. Bu talep sayesinde ihracat kalemleri arasında yer alan bu ürünlerden yılda yaklaşık 2 milyar dolara yakın gelir elde ediliyor. Organik ürünlerin değeri yurtdışında çok daha yüksek. Talebin artmasıyla birlikte bu yıl ihracat gelirlerinin iki katına çıkması bekleniyor. Bu da tarımsal üretimin doğru değerlendirilmesiyle hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlanabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Ekonomi, İhracat, Tarım, Yaşam, Tesk, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kış Hazırlıkları İçin Uygun Zaman - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı Polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf eden cani eş yeniden tutuklandı Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf eden cani eş yeniden tutuklandı
Zehir tacirinin savunması “pes“ dedirtti: Ucuza bulunca altınlarımı bozdurup aldım Zehir tacirinin savunması "pes" dedirtti: Ucuza bulunca altınlarımı bozdurup aldım
Umudunu kesmişti Kayıp cüzdan, 11 yıl sonra hiç akla gelmeyecek yerde bulundu Umudunu kesmişti! Kayıp cüzdan, 11 yıl sonra hiç akla gelmeyecek yerde bulundu
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

07:27
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
05:09
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 09:13:36. #7.12#
SON DAKİKA: Kış Hazırlıkları İçin Uygun Zaman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.