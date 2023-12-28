TŞOF Başkanı: Kış şartlarında sürücüler dikkatli olmalı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bugün meydana gelen kaza sonrası sürücülere, hız sınırlarına uymaları, tipi, sis ve özellikle gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Apaydın, yazılı açıklamasında, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkisinde 7 aracın zincirleme kazaya karışmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Kışın kazaların büyük çoğunluğunun sabah erken saatlerde oluşan sis ve gizli buzlanma nedeniyle yaşandığını belirten Apaydın, "Vatandaşlarımız özellikle bu mevsimlerde araçlarını normal hızın yarısı kadar hızla kullanmalı ve mutlaka yol şartlarına dikkat etmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Kış şartlarında araba kullanacak şoförlerin araçlarını yola uygun hale getirmesi gerektiğini vurgulayan Apaydın, gizli buzlanmanın olduğu köprü üstlerinde ve virajlarda daha dikkatli olunmasının önem taşıdığını bildirdi.

Apaydın, kış lastiğini belirlenen zamanlarda kullanmanın ticari araçlar için yasal zorunluluk olduğuna işaret ederek, "Özel araçların da kış şartlarına uygun lastik kullanmasında fayda var. Kış lastiği buzlu zeminde yüzde 20 daha kısa fren mesafesi sağlar. Karlı veya buzlu yollarda lastiklerinizin havasını düşürmeyin. Lastiklerin tabanları yola tam olarak oturmalıdır." ifadesini kullandı.

Arabanın bakımının zamanında ve eksiksiz yapılması gerektiğini belirten Apaydın, şunları kaydetti:

"Radyatörlere ve cam suyuna antifriz koymayı unutmayın. Balatalar, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi kısaca araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmelidir. Bilhassa şehirler arası yola çıkacakların zincirsiz ve çekme halatsız yola çıkmamaları ve araçlarının bakımını yapmadan trafikte seyretmemeleri önem taşımaktadır. Dileğimiz, kara yollarımızda hiçbir trafik kazasının yaşanmaması, insanlarımızın kazasız ve belasız gidecekleri yerlere ulaşmalarıdır. Bir aracın hızının yüksek olup olmadığına karar verirken hem yasal hız sınırı hem de aracın içinde bulunduğu ortamın göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Gizli buzlanmaya dikkat edilmelidir. Kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı durumlarda görme ve görünme özelliği kritik hale gelmektedir. Uzun mesafeli bir yolculuğa çıkmadan önce güzergah planlaması yapılmalıdır. Varış noktası ve tahmini varış süresi gibi bilgiler konusunda bilgi edinilmelidir."